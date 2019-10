La Universidad Isabel I firma un convenio con la Asociación For Women para impulsar el empoderamiento de la mujer María Jesús Cuéllar Nebreda (i.), presidenta del Consejo del Consejo de Administración de la Universidad Isabel I, y Ana Fragua, presidenta de For Women, durante la firma del convenio. / BC Ambas entidades realizarán de forma conjunta talleres y cursos de formación que fomenten la creatividad de las féminas apartadas del mercado laboral BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 10 octubre 2019, 18:15

La presidenta del Consejo de Administración de la Universidad Isabel I, María Jesús Cuéllar Nebreda, y Ana Fragua, presidenta de la Asociación For Women, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para la realización conjunta de actividades, talleres y cursos de formación que fomenten la creatividad de las mujeres apartadas del mercado laboral o estancadas profesionalmente, así como la inclusión de la Universidad en la Guía For Women como caso de éxito en el ámbito del empoderamiento y la autorrealización de la mujer, y la presencia y comunicación de la Isabel I en sinergias que establezca For Women con otros colectivos de mujeres a nivel nacional.

El convenio sellado tendrá una duración de un año, con la posibilidad de prorrogarlo con el acuerdo de ambas entidades, que persigue también que For Women aumente el reconocimiento institucional de la Universidad en su apoyo hacia la mujer, incremente la visibilidad de la Isabel I por su apoyo a las acciones de la Asociación y mejore el posicionamiento de la institución académica en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y de su sector.

El equipo profesional de la Universidad podrá acceder a los eventos y sesiones de capacitación que realiza For Women de forma presencial y online, y también se contempla en el convenio la participación de la Isabel I en el evento anual que organiza la Asociación, que se suma a la jornada orientada a la mujer sobre oportunidades laborales y el futuro del trabajo, que llevarán a cabo ambas entidades en virtud de este acuerdo de colaboración.

La Universidad Isabel I mantiene así su línea estratégica de apoyo a la igualdad de oportunidades, sumando como socio a For Women, una plataforma para la autorrealización de la mujer creada en 2016 que se ha marcado como objetivos para el periodo 2017-2019 alcanzar los 800 socios y las 250 beneficiarias.