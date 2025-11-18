BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Reuters

Caída de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, a nivel mundial

Todo parece indicar que los problemas tienen que ver con el proveedor de servicios en la nube Cloudflare

C. P. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

X no funciona en España. Tampoco lo hace en otros países, como Estados Unidos, donde los usuarios han registrado numerosas quejas al respecto. La plataforma de Elon Musk ha sufrido una caída sobre las 12:25 hora española, según ha informado Downdetector, el portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales. La red social ha dejado de estar operativa tanto en la web como en la aplicación.

Aunque todavía no ha habido una confirmación oficial, pero todo parece indicar que los problemas tienen que ver con el proveedor de servicios en la nube Cloudflare, una empresa que se encarga de proporcionar una red global de servicios para mejorar la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de sitios web y aplicaciones.

Además de la red social, hay otras plataformas afectadas. Es el caso del videojuego League of Legends, la aplicación de edición Canva, Spotify, ChatGPT, los servicios web de Amanzon y la plataforma de transporte Uber.

