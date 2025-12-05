BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Royo

Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar

La plataforma de viodellamada Zoom es la que más incidencias ha registrado como consecuencia de este problema

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:41

Comenta

La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudflare está experimentando, de nuevo, un fallo a nivel global que ha dejado sin funcionar numerosas páginas webs y plataformas en todo el mundo. Las que más incidencias están registrando son Zoom y Canva. Es la segunda vez en dos semanas que esta empresa experimenta problemas.

La compañía señala que están «investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las APIs relacionadas». «Los clientes que usan el Dashboard / las APIs de Cloudflare se ven afectados, ya que las solicitudes pueden fallar y/o pueden mostrarse errores». Las primeras webs en experimentar fallos provocados por la caída de Cloudflare han sido la herramienta de diseño y publicación online Canva y el servicio de videollamadas Zoom.

Poco después, han comenzado a notificarse fallos también en servicios en línea de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año
  2. 2 Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos
  3. 3 Las pintadas y el vandalismo que dividen a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 Los platos de Burgos que recomienda National Geographic para viajar con el paladar
  5. 5 El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo
  6. 6 La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8 Sonorama 2026: cartel completo, venta de entradas y otras novedades para la nueva edición
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de diciembre
  10. 10 El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar

Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar