El Club Baloncesto Tizona presenta las equipaciones para la nueva temporada

El Club Baloncesto Tizona ha presentado oficialmente sus nuevas equipaciones para la temporada 2025/2026 en un acto celebrado este miércoles, 24 de septiembre, en la sede de la Fundación Caja Rural Burgos, uno de los principales patrocinadores del club.

Durante la presentación, se han desvelado los diseños de la primera y segunda equipación, que mantienen los colores tradicionales, aunque con una imagen renovada que combina modernidad e identidad características del Tizona. También se ha dado continuidad a la tercera equipación utilizada la temporada pasada, que combina el azul característico con el rosa.

Miguel Ángel Benavente agradeció durante su intervención el apoyo brindado por la Fundación: «Estamos muy satisfechos de los logros que se van consiguiendo y muy satisfechos por el apoyo que nos brinda la Fundación. Son ya tres años y para nosotros es una gran estima y ayuda».

Por su parte, Tomás Fisac, presidente de la Fundación, subrayó el compromiso de la entidad con el deporte local: «La Fundación apoya claramente el deporte. [...] El deporte tiene unos valores que coinciden con los de nuestra identidad y por eso apoyamos el baloncesto. [...] Apoyar al Tizona es apoyar a Burgos en su conjunto. Me siento muy agradecido de poder seguir con vosotros».

También tomó la palabra Roberto Portilla, directivo del club, quien hizo una breve valoración del trabajo que el club realiza desde siempre con su cantera. «Para nosotros la apuesta a la cantera es fortísima y queremos mantener ese compromiso. [...] Siempre hemos querido que el trabajo de cantera mantenga una línea similar a la del primer equipo. Es muy importante que puedan tener los valores deportivos y técnicos desde muy pequeños».