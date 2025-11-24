Felix Terins y Jan Zidek, convocados para las ventanas FIBA de noviembre Ambos jugadores del Tizona Burgos se enfrentarán entre ellos el viernes, con el partido entre República Checa y Suecia

La Primera FEB ha llegado a su primer parón de la temporada y con ello es tiempo de selecciones. Arrancan los clasificatorios para el mundial de 2027 y lo hace con las primeras ventanas del curso. Para la cita internacional, la plantilla del Grupo Ureta Tizona estará representada por dos de sus incorporaciones de este verano. Felix Terins (Suecia) y Jan Zidek (República Checa) han sido convocados por sus respectivas federaciones para la disputa de los dos primeros encuentros.

Casualmente, ambos países están encuadrados en el mismo grupo (H), por lo que se van a enfrentar entre ellos en la jornada inaugural. Tras ese primer compromiso, tanto Felix como Jan disputarán la segunda cita antes de regresar a Burgos para afrontar la recta final de 2025.

República Checa-Sueciae, viernes, 28 de noviembre, a las 19:30 horas.

Suecia-Eslovenia, el lunes, 1 de diciembre, a las 19:00 horas.

Estonia-República Checa, el lunes, 1 de diciembre, a las 19:00 horas.