El Grupo Ureta Tizona se estrena con victoria

La primera, a la saca. El Grupo Ureta Tizona estrenó anoche una nueva temporada en Primera FEB cosechando un trabajado triunfo frente al Melilla en un partido que los burgaleses dominaron en su práctica totalidad. Sin embargo, el choque no terminó de romperse hasta los últimos minutos del tercer cuarto, en los que el Tizona pisó el acelerador y abrió una brecha que acabó siendo diferencial.

Grupo Ureta Tizona Marquis Jackson (6), Felix Terins (2), Arnau Parrado (5), Ramón Vilà (10), Gabriel Gil (6), Andy Huelves (6), Jan Zidek (10), Javonte Brown (4), Alberto Alonso (13), Rodrigo Seoane (12), Gerard Jofresa (20), Ayoze Alonso (8). 106 - 91 Club Melilla Baloncesto Jeffrey Godspower (0), Darel Poirier (9), Stefan Peno (), Pablo Córdoba (11), Iván Cruz (16), Pavlo Krutous (6), Javi Bosch (), Ludgy Debaut (12), Christian Díaz (16), Morgan Stilma (7), Javi García (14). Parciales: 27-20; 20-21 (47-41); 28-24 (75-65); 31-26 (106-91).

Árbitros: López Herrada, Enrique. Martínez Prada, Jesús Marcos. Caamaño Muñoz, Jorge.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Primera FEB disputado en el pabellón El Plantío ante 1.451 espectadores.

El partido comenzaba con una canasta visitante en la primera posesión del partido, pero los locales se repusieron rápidamente con 7 puntos consecutivos, 5 de ellos de Gerard Jofresa. De nuevo los norteafricanos se pusieron por delante con un parcial de 0-8. Esa renta de Melilla se mantuvo hasta el 13-16, cuando de nuevo Gerard Jofresa, que alcanzaba la barrera de los 10 puntos, igualaba la contienda con otro triple. 4 puntos consecutivos de Javonte Brown imponiéndose en la pintura dieron algo de oxígeno al equipo, que terminaría el primer cuarto con un parcial de 14 a 4 para el 27-20.

El segundo cuarto comenzaba algo errático y es que la primera canasta no llegó hasta los dos minutos. Fueron dos anotaciones consecutivas de los de Mikel Garitaonandia las que obligaron a Jordi a pedir tiempo muerto con 27 a 24. La racha terminó con una canasta de Andy Huelves. Un parcial de Tizona llevó al entrenador visitante a pedir otro tiempo muerto. La distancia volvía a aumentar gracias a un destacado Gerard Jofresa -que terminó la primera parte con 14 puntos- que puso el 40-36 a pocos minutos de llegar al descanso. Esa ventaja de 6 puntos se mantuvo hasta el intermedio, 47-41.

Tras el paso por los vestuarios Andy anotó una buena canasta con una respusta inmediata del cuadro visitante, colocándose de nuevo a 4, 49-45. El Tizona comenzaba a carburar y gracias a Marquis y Ayoze la ventaja se colocaba en 8. Melilla mostraba signos de respuesta, pero los locales se mostraban sólidos en ambas partes del campo y no dejaban que los visitantes redujeran la renta. Sí llegaron a colocarse a 1 punto con el 60-59 pero quedó en un espejismo. Un arreón en la recta final del cuarto colocó el +10, 75-65.

El inicio del último cuarto estuvo marcado por los triples, hasta 3 consecutivos abrieron los últimos minutos del partido con el 81-68. Esa losa se hizo muy pesada para un Melilla que, pese a mostrar buen juego en ataque no veía la forma de acercarse en el marcador a un equipo que ya había puesto la velocidad de crucero. A falta de 3 minutos para el final Ramón Vilà consiguió el punto número 100. Los ataques continuaron en los últimos instantes y la victoria se quedó en El Plantío por un resultado de 106 a 88.

Con esta victoria el Tizona comienza su andadura en la Primera FEB con un resultado contundente y afronta la próxima jornada contra Zamora con ganas de seguir en la misma línea.

