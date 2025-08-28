El Grupo Ureta Tizona presenta a su nuevo entrenador, Jordi Juste El técnico procede del Cartagena, equipo con el consiguió el ascenso desde Segunda FEB

BURGOSconecta Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 17:39 Comenta Compartir

El C.B. Tizona ha presentado este jueves, 28 de agosto, de forma oficial a Jordi Juste como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2025/2026 de Primera FEB.

Juste, procede del Cartagena, equipo con el consiguió el ascenso desde Segunda FEB, quedándose a las puertas de disputar la Final 4 de ascenso a la ACB la temporada pasada, tras una eliminatoria muy igualada ante el Real Betis. Ahora, llega a Burgos con la intención de mantener ese estilo que tanto le ha caracterizado en estos años y que encaja a la perfección con el ritmo de juego por el que Tizona ha destacado en las últimas campañas.

Temas

Baloncesto

Burgos