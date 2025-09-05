Jordi Juste: rotaciones y ritmo, las claves del debut del Tizona en la Copa Castilla y León El equipo pone rumbo a tierras zamoranas para disputar un triangular ante CB Zamora y Super Agropal Palencia y el ganador se disputará el trofeo autonómico ante el Silbö San Pablo Burgo

Comienza una nueva edición de la Copa Castilla y León, con la disputa de una fase previa que, por segundo año consecutivo, se celebrará en el Polideportivo Ángel Nieto de Zamora. La primera ronda consta de un triangular en el que se medirán el Grupo Ureta Tizona, CB Zamora y Super Agropal Palencia. El vencedor disputará la final de la competición, en su pabellón, ante el Silbö San Pablo Burgos, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Antes de poner rumbo a Zamora, Jordi Juste, técnico del Tizona, ha comparecido ante los medios para hacer una valoración previa al torneo autonómico. En ella ha recalcado, al igual que ante Movistar Estudiantes, la importancia de «acumular kilómetros» en este momento de la temporada y la introducción de conceptos que se utilizarán a lo largo del año. Al tratarse de dos partidos en menos de 24 horas, el entrenador también ha destacado que el objetivo prioritario es el de «rotar y cuidar a los jugadores» ya que es una carga de minutos alta para el momento de la pretemporada en la que se encuentran los equipos