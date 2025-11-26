El Tizona abre las inscripciones para su campus navideño El club burgalés ha programado dos turnos, del 22 al 24 de diciembre y del 29 al 31 del mismo mes

Jugadores de la primera plantilla del Tizona Burgos charlaron con los niños del campus, en una edición anterior.

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:42 | Actualizado 11:56h. Comenta Compartir

La Escuela Tizona ha abierto las inscripciones para una nueva edición de su 'Christmas Camp'. En el Colegio Concepcionistas, los jóvenes nacidos entre 2012 y 2021 tendrán la oportunidad de disfrutar del baloncesto durante sus vacaciones escolares. Este campus se celebrará durante seis días, divididos en dos bloques: 22,23 y 24 de diciembre el primero y 29, 30 y 31 de diciembre el segundo. Las familias podrán inscribirse en el que más les convenga e, incluso, participar durante los 6 días por un precio especial.

El horario será de 10 a 14 horas, con opción de comenzar a las 9:00 las personas que adquieran el servicio de madrugadores.

Ampliar

Los precios de las inscripciones para los campus es de 45 euros más 15 euros adicionales por madrugadores, mientras que el campus completo para los seis días tiene un precio de 80 euros y 30 euros adicionales por madrugadores.

Temas

Burgos