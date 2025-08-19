BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Los componentes del CB Tizona hacen piña durante el primer entrenamiento. BC

El Tizona arranca su pretemporada tirando de canteranos

El primer partido será el 30 de agosto frente al Movistar Estudiantes

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 19 de agosto 2025, 13:38

El Club Baloncesto Tizona ha iniciado hoy los trabajos de preparación de cara a la nueva temporada en la Primera FEB que comenzará el próximo 26 de septiembre ante el Melilla Baloncesto. El equipo dirigido por Jordi Juste no podrá contar todavía con todos sus efectivos debido a los compromisos de algunos de sus integrantes.

Como miembros del primer equipo se encuentran disponibles los ocho jugadores nacionales: Ayoze Alonso, Andy Huelves, Rodrigo Seoane, Arnau Parrado, Alberto 'Tote' Alonso, Gabriel Gil, Gerard Jofresa y Ramón Vilà. Completan el grupo algunos jugadores de la cantera.

La semana que viene, primer encuentro de preparación

Ya se van conociendo algunas de las fechas en las que se disputarán los amistosos previos al inicio liguero. El primer compromiso será el sábado 30 de agosto, cuando el CB Tizona visite al Movistar Estudiantes en el Movistar Academy de Magariños, en Madrid.

