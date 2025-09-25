El Tizona comienza la temporada recibiendo a Melilla Baloncesto Jordi Juste podrá contar con los 12 efectivos del primer equipo para el debut ante su nueva afición

BURGOSconecta Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Comienza una nueva temporada de Primera FEB y el Club Baloncesto Tizona lo hace acogiendo en El Plantío este viernes, a las 20:45 horas, al Club Melilla Baloncesto.

El equipo llega con ilusión renovada tras una pretemporada en la que ha buscado mantener el bloque competitivo del año anterior, apuntalando su plantilla con fichajes estratégicos. Los de Jordi Juste quieren hacer de El Plantío un fortín desde la primera jornada, y arrancar con victoria ante su afición sería la mejor manera de estrenarse en una liga que resulta más exigente y competitiva cada año.

Por su parte, Melilla regresa a la Primera FEB tras un año en la categoría de bronce. El equipo dirigido por Mikel Garitaondia mantiene hasta cinco jugadores de la temporada pasada y ha realizado varios refuerzos de renombre, como Christian Diaz y Stefan Peno, que van a aportar más valor y peligrosidad a la plantilla norteafricana.

Jordi Juste ha valorado el partido ante los melillenses y cómo llega su equipo al inicio liguero: «Van a salir al 100%. Siempre que empieza un proyecto es bueno ilusionarse, pero siempre hay que dar muestras para ello». El técnico ha analizado al rival que tendrán enfrente que, pese a ser un recién ascendido, es un histórico de la categoría y no hay que dar nada por sentado. «Los equipos de Mikel compiten muy bien y juegan un muy buen baloncesto. Lo que más destaco de ellos es su juego colectivo, tenemos que estar muy preparados y concentrados para defender bien».

El encuentro se podrá seguir en directo a través de LaLiga+ y por La8 Burgos.

Temas

Baloncesto