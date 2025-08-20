El Tizona ya conoce el calendario de la Copa Castilla y León Se disputará los dos primeros fines de semana de septiembre en Zamora

La Federación de Castilla y León ha dado a conocer el calendario y el formato de la presente edición de la Copa Castilla y León. La competición estará compuesta por cuatro equipos de la comunidad.

En la fase previa se celebrará un triangular en el pabellón Ángel Nieto de Zamora, en el que participarán Caja Rural CB Zamora, Súper Agropal Palencia y Grupo Ureta Tizona. Estos enfrentamientos se disputarán los días 5, 6 y 7 de septiembre en tierras zamoranas.

Después, el ganador de esta fase se enfrentará como local, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, al Silbö San Pablo Burgos. Ese partido determinará el campeón de la edición de 2025.

Horarios

Por el momento, la Federación ha hecho públicos los horarios de la fase previa del campeonato de este 2025. El viernes 5 de septiembre, a las 20:30 horas, el Grupo Ureta Tizona se enfrentará al Caja Rural CB Zamora.

El sábado 6, a las 18:00 horas, será el turno de Súper Agropal Palencia contra Grupo Ureta Tizona. El último partido de esta fase previa será el domingo, 7 de septiembre, a las 18:00 horas entre Caja Rural CB Zamora y Súper Agropal Palencia.

De estos encuentros, el ganador disputará la final contra el San Pablo durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, con fecha y hora aún por confirmar.

