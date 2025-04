El Tizona se hunde en Palencia y cede ante un imparable Kunkel El conjunto burgalés aguantó en la primera mitad, pero no pudo frenar el vendaval local tras el descanso, con un Adam Kunkel estelar

El Grupo Ureta Tizona Burgos sufrió una dura derrota este fin de semana en la pista del Súper Agropal Palencia, que se impuso con claridad por 102-79. Los de Salva Camps ofrecieron resistencia durante los dos primeros cuartos, pero tras el descanso fueron arrollados por un conjunto palentino que no dio tregua. Liderados por un Adam Kunkel inspirado desde el perímetro, los locales rompieron el partido en el tercer cuarto y sentenciaron en el último, dejando sin opciones a un Tizona superado en ambos lados de la cancha.

Súper Agropal Palencia Tobias Borg (12), Xabi Oroz (5), Manu Rodríguez (3), Juampi Vaulet (6), Cameron Krutwig (14) -quinteto inicial- Leslie Nkereuwem (9), Alec Wintering (11), Adam Kunkel (27), Chema González (0), Lovro Gnjidic (6), Pablo Hernández (1), Dimitar Dimitrov (8). 102 - 79 Grupo Ureta Tizona Burgos Jaume Lobo (8), Caio Pacheco (15), Đole Simeunović (9), Abdou Thiam (2), Jacobo Díaz (4) -quinteto inicial- Jordi Rodríguez (2), Tidjan Keita (4), Mo Soluade (0), Arnau Parrado (2), Ramón Vilà (4), Rodrigo Seoane (9), Lance Jones (20). Parciales (22-24); 31-22 (53-46); 29-16 (82-62)

Árbitros Juan Pedro Morales García-Alcaide, Fernando Ibáñez García y Miquel Remisa Tramuns.

Incidencias Encuentro correspondiente a la Jornada 30 de la Primera FEB, disputado entre los equipos de Súper Agropal Palencia y Grupo Ureta Tizona Burgos en el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia.

El Grupo Ureta Tizona Burgos cae ante el Súper Agropal Palencia. Tras una primera parte más igualada, los palentinos fueron superiores en la segunda, no dando opciones al conjunto blanquinegro de soñar con la remontada.

El encuentro comenzó con mucha igualdad, golpeando primero Tizona por medio de Caio Pacheco, y posteriormente Palencia con el triple de Manu Rodríguez. Los visitantes se encontraban mejor, y con los puntos de Jacobo Díaz, Pacheco y Tidjan Keita, colocaban el 3-8 en el marcador. Los visitantes comenzaron a carburar, espoleados por un gran Adam Kunkel, quien puso por delante a los suyos desde el perímetro (16-15). Pacheco lo igualaba con una buena acción en la zona, pero nadie podía parar a Kunkel, que con un nuevo triple colocaba el 20-17 en el electrónico a falta de 2 minutos para la conclusión.

Vuelta al marcador

Afortunadamente para los blanquinegros, Lance Jones también acertó desde el 6,75 para darle nuevamente la vuelta al marcador, que tras un tiro libre de Đole Simeunović era de 20-22. Dimitrov lo empató en la penúltima jugada del cuarto, y aunque Soluade erró el triple para cerrarlo, Simeunović palmeó el rebote y anotó para terminar con el 22-24.

Volvió a arrancar bien el Tizona, gracias al triple de Jaume Lobo y los tiros libres de Caio Pacheco para colocarse 5 arriba (24-29). Los palentinos aprovecharon las imprecisiones visitantes, y se pusieron 2 arriba con la canasta en la zona de Cameron Krutwig, pero Lobo contestó tras atrapar su propio rebote para el 31 iguales. Sin embargo, Borg sumó 5 tantos seguidos para provocar el primer tiempo muerto de Salva Camps a 4:09 para el descanso (36-31).

Los burgaleses recuperaron la confianza con un 2+1 de Jones y el triple de Caio Pacheco con el que empataron el partido a 36. Sin embargo, el conjunto local volvió a meterle una marcha más, y con un triple de Kunkel ponían su máxima renta en los 7 puntos (45-38). Jones volvió a ser el encargado de cortar la sequía, en este caso desde el triple, y comenzó un intercambio de puntos que no permitía al Tizona terminar de acercarse.

Se disipa la esperanza

Seoane puso a los blanquinegros a solo 3 puntos con un triple, pero Alec Wintering contestó desde el perímetro. Además, en la lucha por el rebote, se indicó falta sobre Pacheco, con la que Krutwig sumó 1 desde el tiro libre para el definitivo 53-46.

El primero en sumar fue Palencia con 2 tiros libres de Wintering, seguido del punto de Pacheco. Los locales seguían con la misma dinámica del final del segundo cuarto, aumentando aún más su renta hasta el +12 tras la canasta de Krutwig, pero el Tizona logró un parcial de 6-0 para colocarse a solo 6 tantos (61-55). Los palentinos devolvieron el parcial, y tras una pérdida que terminó con bandeja liberada de Xabi Oroz, Salva Camps volvió a pedir tiempo muerto a 4:11 del final del tercero (67-55).

El parón no surtió efecto, y entre Oroz y Vaulet se pusieron 16 arriba. Jones y Ramón Vilà terminaron con la sequía blanquinegra, recortando hasta los 11 de diferencia tras el 2+1 del americano (73-62). Sin embargo, volvió a aparecer el máximo anotador del encuentro, Kunkel, quien sumó 5 tantos consecutivos y con el 78-62 forzó un nuevo tiempo muerto visitante a 1:26 del final del tercero.

Las sensaciones no mejoraban

Las sensaciones no mejoraron, y solo Palencia anotó en el minuto final por medio de Kunkel para cerrar el período con 82-62 en el electrónico. El arranque del último cuarto tampoco fue positivo, ya que el Tizona solo sumó por medio de Seoane, pero vio cómo Abdou Thiam era eliminado por 5 faltas y los de Luis Guil se alejaban hasta los 23 de diferencia (87-64). Los burgaleses no conseguían cortar la dinámica, y aunque sumaban alguna canasta, no podían parar a los locales, que aumentaban poco a poco su renta.

A 5:47 del final, Salva Camps tuvo que pedir tiempo muerto cuando la máxima diferencia se puso en los 29 puntos (97-68). En los instantes finales, el Tizona tan solo pudo maquillar el resultado, para finalizar con el marcador de 102-79.

Tras este partido, los jugadores del equipo burgalés se concentran ya en su siguiente compromiso, que será la última jornada intersemanal de la temporada, el próximo miércoles, 23 de abril, ante el Odilo FC Cartagena CB, a las 21:00h, en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

