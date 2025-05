El Tizona lucha, pero se le acaba la gasolina ante Flexicar Fuenlabrada

El Tizona no pudo conseguir un buen resultado en Fuenlabrada.

El Grupo Ureta Tizona Burgos cayó ante el Flexicar Fuenlabrada por 13 puntos (83-70). Tras un buen primer cuarto, los locales empezaron a dominar desde el segundo, aunque con cortas ventajas. Sin embargo, en el último llegaron al +18 y finalmente, los blanquinegros solo pudieron maquillar el resultado.

Flexicar Fuenlabrada Osvaldas Matulionis (7), Paul Jorgensen (20), Fernando Zurbriggen (2), Tanner McGrew (3), Lotanna Nwogbo (15) -quinteto inicial- Jorge Bilbao (12), Asier Miguel (6), Yannick Nzosa (0), Edu Durán (5), Iván Cruz (6), Leo Westermann (7). 83 - 68 Grupo Ureta Tizona Burgos Caio Pacheco (18), Đole Simeunović (10), Abdou Thiam (8), Jacobo Díaz (5), Lance Jones (13) -quinteto inicial- Jordi Rodríguez (3), Tidjan Keita (2), MoSoluade (6), Ramón Vilà (2), Rodrigo Seoane (3). Árbitros Carlos Javier García León, Juan Ramón Hurtado Almansa y Eva Areste Giralt.

Parciales: 22-23; 27-21 (49-44); 19-10 (68-54); 15-16 (83-68).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la Jornada 2 de los playoffs de Primera FEB, disputado entre los equipos de Flexicar Fuenlabrada y Grupo Ureta Tizona Burgos, en el Fernando Martín de Fuenlabrada.

El encuentro arrancó bien para los intereses burgaleses, con una canasta tras rebote de Abdou Thiam, aunque Paul Jorgensen contestó desde el 6,75. El inicio del cuarto fue muy igualado, con ambos equipos intercambiándose canastas para, tras consumirse 4 minutos, tener un 7-6 en el marcador con otra de Thiam y la primera de Pacheco.

El Tizona empezó a alejarse tras un triple de Jacobo Díaz y 2 tiros libres de Lance Jones que colocaban el 7-11 en el marcador. Los fuenlabreños se acercaron con el triple de Jorgensen, pero Pacheco contestó, también desde el perímetro, para mantener el +4. Sin embargo, 2 seguidas de Jorge Bilbao igualaban el electrónico a 16, aunque un 2+1 de Jones volvía a aupar al Tizona hasta el +3 (16-19) con 2:41 por disputarse. El ritmo seguía siendo muy alto, con ambos cuadros encontrando aro con facilidad, pero manteniéndose la corta ventaja para los blanquinegros (20-23 tras libres de Seoane). La última del cuarto fue de Bilbao para dejar la ventaja en tan solo 1 punto con el 22-23.

Volvió a arrancar bien el Tizona, con un triple de Jones para regresar al +4. Sin embargo, Fuenlabrada sumó 5 puntos seguidos para ponerse 1 arriba, pero un triple desde la esquina de Mo Soluade ponía el 27-29. La ventaja no duró, con un triple también esquinero de Edu Durán, la canasta de Iván Cruz y el triple de Asier Miguel con el que Salva Camps tuvo que pedir su primer tiempo muerto a 6:50 del descanso, con el +6 para Fuenlabrada (35-29).

El ritmo anotador parecía decaer, con Tizona logrando anotar solo desde el tiro libre, pero una bonita acción de Jorgensen empezó a agitar el partido. Jordi Rodríguez sumó desde el triple en la siguiente acción, pero Jorgensen contestó, también desde el perímetro, y tras un fallo burgalés, el propio estadounidense anotó una bandeja en transición, obligando a Salva Camps a pedir otro tiempo muerto a 2:49 del descanso con la máxima para los locales en los 8 puntos (44-36).

Los burgaleses intentaban recortar, con puntos de Jacobo Díaz y Đole Simeunović, pero un triple de Matulionis colocaba 9 arriba a los locales. Simeunović y Pacheco recortaron la diferencia, siendo la bandeja del brasileño la última canasta de la primera mitad para llegar al descanso con 49-44.

El primer conjunto en sumar volvió a ser el Tizona, por medio de 2 tiros libres de Simeunović. A los locales les costaba mucho anotar, y no lo hicieron hasta los 2:20 disputados tras un tapón ilegal de Jacobo, aunque eso les espoleó para una bandeja al contraataque de Jorgensen que les devolvía el +7 (53-46).

Los burgaleses recortaron con un buen triple de Simeunović, aunque Tanner McGrew, Fernando Zurbriggen y Jorgensen pusieron la máxima a favor de los fuenlabreños, forzando un nuevo tiempo muerto de Salva Camps a 4 minutos del final del cuarto (60-49). Tras varios minutos sin anotar, Jones sumó 3 puntos seguidos para volver a colocarse a 8 puntos de distancia, aunque dos libres de Lotanna Nwogbo devolvían el -10 (62-52). Ambos equipos se intercambiaban acciones, como un bonito alley-oop de Tidjan Keita a pase de Pacheco, pero esa tendencia no favorecía a los intereses blanquinegros, que no eran capaces de recortar la desventaja. No solo eso, sino que los últimos segundos fueron de dominio fuenlabreño, con 2 seguidas de Westermann para poner la máxima en 14 puntos con la que finalizó el tercer cuarto (68-54).

Al igual que los anteriores períodos, el primero en anotar fue el Tizona por medio de Soluade, quien acertó desde la esquina, aunque Westermann respondió también desde el perímetro tras una buena defensa visitante, pero manteniendo así los 14 de diferencia. Los burgaleses mejorarn en defensa, dejando a Fuenlabrada atascado en 73 puntos durante varios minutos, y aprovechando para así recortar hasta el -10 tras las acciones de Thiam.

Los fuenlabreños rompieron su sequía con un tiro libre de McGrew, 5 puntos de Nwogbo y un aro pasado de Iván Cruz para poner la máxima en 18 con 3:03 por disputarse (81-63). La sequía la terminó Jones, desde la media distancia, pero Fuenlabrada seguía sumando para mantenerse 18 arriba con ya solo 1 minuto de partido (83-65). Un triple de Pacheco maquilló el resultado y fue la última canasta del encuentro, terminando así con el 83-70.

Tras este encuentro, los jugadores entrenados por Salva Camps se concentran ya en preparar el tercer partido de la serie de playoffs ante el Flexicar Fuenlabrada, esta vez en El Plantío, el próximo viernes, 23 de mayo, a las 20:45h.

