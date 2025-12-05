El Tizona, con las pilas cargadas para afrontar el final de año El conjunto de Burgos viaja a Palma de Mallorca para enfrentarse el domingo al Fibwi Mallorca Basquet en el primero de los últimos cinco partidos de 2025

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:19 Comenta Compartir

Cinco jornadas le restan al Grupo Ureta Tizona para terminar 2025 con las mejores sensaciones posibles. La primera parada de los burgaleses será en Baleares, donde este domingo, a las 18:00 horas, visitan el Polideportivo de Son Moix para enfrentarse al Fibwi Mallorca Basquet Palma.

Tras una semana de parón por la disputa de las ventanas FIBA del mes de noviembre, el equipo llega con la energía repuesta y con ganas de resarcirse de los últimos resultados cosechados en la competición liguera. Pese a no haber competido, el trabajo del equipo no ha cesado y la preparación del choque ha sido «entrecortada», algo que Jordi ha valorado en rueda de prensa. «La semana ha costado, los internacionales están un poco más cansados de lo normal, pero a priori están todos listos».

Los últimos en reincorporarse a la dinámica de grupo, Felix Terins y Jan Zidek, estarán disponibles para el domingo a pesar de la carga extra de partidos y viajes durante los compromisos que han disputado con Suecia y República Checa, respectivamente.

El rival, un recién ascendido

Llevar la etiqueta de recién ascendido nunca es fácil, y menos en una competición tan exigente e intensa como la Primera FEB, pero el conjunto balear se está erigiendo como una de las revelaciones de la presente temporada. El equipo dirigido por Pablo Cano se encuentra actualmente en la octava posición de la tabla, con un balance de 4 victorias y 4 derrotas. Tras un inicio de temporada algo atípico, en el que han disputado 6 de las 8 primeras jornadas lejos de Son Moix debido a unas reformas en el mismo, los dos partidos en su feudo se han saldado con victoria, factor que suma más dificultad al reto que Tizona tiene por delante. Los locales llegan al partido tras caer derrotados en tierras gallegas ante Obradoiro por 99 a 89 en el encuentro previo al parón internacional.

En la previa del choque, Jordi Juste ha analizado las principales virtudes y amenazas del conjunto balear. «Una de las claves está en el base, con el dominio del tiempo de partido que tienen. Por otro lado, Pedro Bombino es uno de los pivots que mejor pasa de la liga. En conjunto creo que es un equipo muy bien entrenado que viene en una dinámica muy buena tras el ascenso».

Además de Lucas Capalbo y Pedro Bombino, el escolta Brian Vázquez es uno de los jugadores que más peligro genera desde la línea de 3, y su 49,1% de acierto (27 de 55) así lo avalan.

La clave

Sobre cuál va a ser la clave para que Tizona aumente sus opciones de conseguir el triunfo, Jordi ha vuelto a destacar la importancia del acierto en los tiros de campo. «Si conseguimos mantener un porcentaje medio alto nos ayudará a ganar confianza en otras facetas del juego»