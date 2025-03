El Tizona se queda con la miel en los labios

El Grupo Ureta Tizona no pudo sumar la tercera victoria consecutiva.

Esta vez, la moneda cayó cruz. Tras sumar dos agónicas victorias en las dos últimas jornadas, el Grupo Ureta Tizona se quedó hoy con la miel en los labios tras otro final de infarto en el que, en esta ocasión, no fue capaz de rematar el partido frente al Aircargobooking Ourense. Y es que, a pesar de tener el balón en la última posesión, una falta en ataque indicada previa al saque no les dejó ni lanzar a canasta, otorgando así la victoria a los gallegos por 83-84.

Grupo Ureta Tizona Jordi Rodríguez (-), Caio Pacheco (20), Đole Simeunović (1), Rodrigo Seoane (4), Abdou Thiam (18) -quinteto inicial- Jaume Lobo (8), Tidjan Keita (5), Mo Soluade (3), Arnau Parrado (4), Ramón Vilà (2), Jacobo Díaz (18). 83 - 84 Aircargobooking Ourense Aanen Moody (24), Sergio Rodríguez (10), Javi López (2), Nathan Krikke (8), Romaro Gill (6) -quinteto inicial- Diogo Brito (11), Unai Mendicote (2), Samuel Rodríguez (4), Martín Fernández (-), Marvin Ogunsipe (5), Rafa Lisboa (12). Cuartos: 22-30; 20-19 (42-49); 14-19 (56-68); 27-16 (83-84).

Árbitros: Paula Lema Parga, Mikel Cañigueral Novella y José Carlos Sierra Carrillo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la Jornada 22 de la Primera FEB, disputado en el pabellón El Plantío ante 1.430 espectadores. Antes del inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio en memoria de la aficionada, y madre de 2 jugadores de la Cantera Tizona, fallecida la semana pasada.

El inicio del partido fue muy dinámico, con muchos puntos en ambas canastas, aunque con Ourense siempre por encima, hasta que Jacobo Díaz igualó a 9 con una bandeja al contraataque. Por el lado burgalés empezó muy bien Tidjan Keita, protagonizando 2 grandes mates y dando al Tizona la primera ventaja del encuentro (17-16). Jacobo imitó al francés, atacando el aro con autoridad para mantener a los suyos 1 arriba. Sin embargo, eso no intimidó a los visitantes, que firmaron un parcial de 6-0 de Ourense gracias a las 2 pérdidas seguidas del Tizona y el triple de Brito. Ese 20-26 hizo a Salva Camps pedir el primer tiempo muerto a 1:48 del final de primer cuarto. El final tampoco fue positivo, reiterándose las imprecisiones, para que el COB marchara 8 arriba con 2 tiros libres de Sergio Rodríguez (22-30).

En el inicio del segundo cuarto, Caio Pacheco se echó el equipo a la espalda, siendo muy agresivo al aro y sumando los primeros puntos burgaleses. Sin embargo, los gallegos también lograban anotar, y tras una técnica a Salva Camps, colocaron la diferencia por encima de los 10 puntos (28-38), e incluso dejaron la máxima en 12 con una canasta de Aanon Moody. Jaume Lobo recortó desde el triple, pero otros 5 puntos seguidos de Ourense ponen la máxima en 14 y el entrenador azulón volvió a pedir tiempo muerto con 4 minutos por disputarse antes del descanso (31-45). El Tizona consiguió acercarse en el marcador desde el tiro libre, y gracias a los primeros puntos en la temporada de Arnau Parrado, los burgaleses recortaron hasta el -7. Ese triple del catalán fue la última anotación de la primera mitad, finalizando así con el 42-49.

El Tizona salió con una actitud renovada tras el descanso, recortando en los minutos iniciales con 2 canastas seguidas de Abdou Thiam (46-51). Sin embargo, los ourensanos seguían inspirados, y tras un triple de Moody devolvían el +9 (47-56). Por suerte, los azulones firmaron un parcial de 6-0 por medio de Pacheco y Jacobo, ayudados además por la expulsión de Sergio Rodríguez tras acumular una técnica y una antideportiva. Esto les sirvió para acercarse a solo 4 puntos (54-58), pero 8 puntos seguidos del COB alejaban de nuevo a los visitantes. El parcial negativo lo cortó Jaume Lobo desde el tiro libre, pero Diogo Brito devolvió el +12 al final del período con una bandeja para el 56-68.

El último cuarto arrancó con Ourense colocándose 15 arriba tras el triple de Rafa Lisboa, pero entre Thiam, Jacobo y Pacheco se colocaron 6 abajo (65-71). COB cortó el parcial, pero un nuevo triple de Pacheco y la bomba de Seoane dejaban solo 2 de desventaja, provocando además el tiempo muerto de Diego Gómez a 4:43 del final (71-73). Abdou Thiam igualó el electrónico, pero un gran triple de Moody volvió a poner a los ourensanos 3 arriba. Jacobo estaba muy acertado, y con 5 puntos seguidos puso por delante al Tizona con el 80-79 cuando solo restaba 1:23 para el final.

Ourense no anotó, y Pacheco viajó al tiro libre para poner 3 de diferencia, aunque Moody hizo lo propio y a falta de 32 segundos, el marcador era 82-81. Los gallegos volvieron a fallar, y el Tizona tuvo el balón para poner tierra de por medio. Tras un tiro errado, Parrado recogió el rebote ofensivo y recibió falta, anotando tan solo 1 de los 2 lanzamientos libres. Eso permitió, con 5 segundos, a Ourense dibujar jugada. Krikke recibió y se la dejó a su compatriota Moody, que acertó en un triple inverosímil, colocando a los suyos 1 arriba. Con 1,8 segundos, Pacheco lanzó un pase alto, buscando el alley-oop con Keita, pero el pase no llegó. El balón rebotó en la defensa, y tras consumirse 1 segundo, el Tizona tendría una nueva oportunidad. Sin embargo, una falta en ataque previa al saque no les permitió tener el último tiro, y el COB sacó y consumió ese 0,8 restante, finalizando así el encuentro con el 83-84.

El MVP del Grupo Ureta Tizona Burgos fue Caio Pacheco, con 20 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias, 1 robo y 8 faltas recibidas para 31 de valoración. Por parte del Aircargobooking Ourense, el jugador más destacado fue Aanen Moody, con 25 de valoración (24 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 4 faltas recibidas).

Tras este encuentro, los jugadores entrenados por Salva Camps se concentran ya en preparar su siguiente partido, de nuevo en El Plantío, ante el CB Naturavia Morón, el viernes, 7 de marzo, a las 20:45h.