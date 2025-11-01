El Tizona vuelve a sonreír en casa con una victoria sólida ante Gipuzkoa Los de Jordi Juste dominaron de principio a fin y sellaron su segundo triunfo de la temporada más de un mes después del último, impulsados por el acierto de Arnau Parrado y el empuje colectivo

BURGOSconecta Burgos Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:35

El Grupo Ureta Tizona volvió a conectar con la victoria y con su afición al imponerse por 81-73 a Inveready Gipuzkoa en un partido que controló desde el salto inicial. Los burgaleses, liderados por un inspirado Arnau Parrado y una defensa compacta, marcaron el ritmo durante los cuarenta minutos y supieron resistir los intentos de remontada visitantes para celebrar en El Plantío un triunfo que refuerza la confianza del equipo antes de una exigente gira lejos de casa.

Grupo Ureta Tizona Burgos 5. Marquis Jackson (6), 8. Felix Terins (2), 10. Arnau Parrado (14), 13. Ramón Vilà (14), 21. Gabriel Gil (3), 24. Andy Huelves (8), 25. Jan Zidek (2), 31. Javonte Brown (2), 33. Alberto Alonso (2), 35. Rodrigo Seoane (15), 55. Gerard Jofresa (11), 60. Ayoze Alonso (2). 81 - 73 Inveready Gipuzkoa 0. Tanor Ngom (0), 1. Lance Terry (10), 2. Ondrej Hanzlik (3), 6. Aitor Zubizarreta (6), 9. Mikel Motos (0), 10. Manex Ansorregi (12), 11. Gaizka Maiza (7), 12. Javier Nicolau (4), 13. Tyler Mcghie (2), 22. Giorgi Korsantia (15), 24. Nacho Varela (11), 33. Ignacio Rosa (3). Parciales 24-15; 18-13 (42-28); 18-23 (60-51); 21-22 (81-73)

Equipo arbitral López Herrada, Enrique – Hurtado Almansa, Juan Ramón – Garvin Domingo, Rodrigo.

Incidencias Partido correspondiente a la sexta jornada de la Primera FEB disputado entre Grupo Ureta Tizona e Inveready Gipuzkoa en el Polideportivo Municipal El Plantío ante 1097 espectadores. Partido transcurrido sin incidencias.

Desde el principio era Tizona quien quería imponer su ritmo sobre el parqué y así lo hizo con dos triples consecutivos de Arnau Parrado en los primeros compases del encuentro (6-0). Esta renta inicial no se perdería ya en el resto del choque pese a las intentonas visitantes por tomar la delantera. Cuando Inveready Gipuzkoa se puso de nuevo a dos, una buena canasta de Rodri tras asistencia de Totte volvió a poner más de una posesión de ventaja, 8-4. De nuevo los de Sergio Garcia redujeron la ventaja a dos cuando una buena penetración de Andy Huelves puso el +4 y de ahí la goma no dejó de estirarse a favor de los locales, llegando al final del primer cuarto con 24 a 15 tras una canasta sobre la bocina de Ramón.

El segundo cuarto comenzaba con un triple de los donostiarras que rápidamente fue respondido con una nueva canasta de Gerard. Los primeros minutos de este acto fueron algo lentos en cuanto a anotación se refiere. El cuadro vasco continuaba con su empeño de acercarse en el electrónico pero el intercambio de golpes se mantuvo hasta el ecuador, cuando Tizona metió una marcha más y llegó al descanso con la máxima hasta el momento gracias a una buena canasta de Rodrigo Seoane en los últimos segundos, 42-28.

El tercer cuarto comenzó de la misma manera que el primero, con un triple de un acertado Arnau que se fue hasta los 14 puntos. Parecía que el partido sólo cogía un camino, pero el carácter luchador de Gipuzkoa Basket se hizo notar y consiguieron romper la barrera psicológica de los 10 puntos con el 54-45. A partir de ahí Tizona volvía a controlar el ritmo, pero un último arreón visitante puso el 60-51 al finalizar el tercer acto del encuentro.

Los últimos 10 minutos comenzaban con un destacado Marquis Jackson que, con un 2+1 y un triple en posesiones consecutivas, ponía el 66-51 trayendo cierta tranquilidad a las gradas de El Plantío. Un parcial visitante volvió a bajar de dobles dígitos pero el empeño de los jugadores de Jordi Juste no ha permitido que ese esfuerzo inicial fuera en vano. Tras unos minutos finales de idas y venidas, el resultado final fue de 81 a 73.

Con esta victoria el Grupo Ureta Tizona coge algo de aire y afronta con la moral por las nubes sus 3 próximos compromisos lejos de El Plantío. En clave liguera visitan Santiago de Compostela y Torrelavega antes de ir a A Coruña para disputar los octavos de final de la Copa España. El siguiente encuentro en casa será el 23 de noviembre ante Ourense.

