Un triple de Seoane en el último suspiro da la primera victoria al Tizona en pretemporada El conjunto burgalés estrenó su casillero en la pretemporada ante su afición tras imponerse por la mínima a Grupo Alega Cantabria en un final de infarto

El Grupo Ureta Tizona celebró su primer triunfo de la pretemporada en El Plantío gracias a un triple decisivo de Rodrigo Seoane, casi sobre la bocina, que dejó sin margen de reacción al Grupo Alega Cantabria (97-96). El partido, muy igualado de principio a fin, vivió un desenlace trepidante en el que los de Jordi Juste supieron mantener la calma y responder con carácter para estrenar su casillero de victorias ante su público.

Grupo Ureta Tizona Burgos 1. Santiago Benito (2), 2. Diego Martín (), 10. Arnau Parrado (6), 13. Ramón Vilà (13), 21. Gabriel Gil (12), 24. Andy Huelves (11), 25. Jan Zidek (7), 31. Javonte Brown (5), 33. Alberto Alonso (2), 35. Rodrigo Seoane (19), 55. Gerard Jofresa (9), 60. Ayoze Alonso (11). 97 - 96 Grupo Alega Cantabria 2. Jahvaughn Powell (22), 3. Christian Lutete (2), 4. Germán Martínez (7), 6. Reggie Johnson (20), 7. Garmine Kande (4), 10. Bautista Lugarini (5), 14. Carlos Taboada (3), 15. Diego Alderete (7), 19. Samu Rodríguez (16), 21. Jiahao Yu (10). Parciales 20-19; 25-24 (45-43); 23-28 (68-71); 29-25 (97-96)

Grupo Ureta Tizona consigue la primera victoria de la pretemporada ante su público en un partido que estuvo igualado en todo momento y que se decantó en los últimos instantes con un triple casi sobre la bocina de Rodrigo Seoane. Pese a la respuesta de Grupo Alega Cantabria, el tiro no entró en tiempo y la victoria se quedó en Burgos.

Comenzaba el choque con mucho acierto por parte de los nuestros que rápidamente colocaron el 5-0 en el marcador mediante una canasta de Ramón Vilà y un triple desde la esquina de Rodrigo Seoane. A esto le siguió una respuesta de los visitantes que se pusieron por delante por primera vez tras una canasta de Garmine Kande con el 5-6. A partir de ahí la ventaja cambió de bando hasta en seis ocasiones durante el primer cuarto, que terminaría con ventaja local tras un 2+1 que consiguió Gerard Jofresa, 20-19.

El segundo cuarto arrancó con una buena canasta de Ramón al contraataque, que sería el autor de los primeros cuatro puntos locales en este tramo del partido, poniendo el 24-21. Tras una canasta de Grupo Alega Cantabria que les colocaba a un solo punto, llegó la primera canasta desde el triple de Jan Zidek como jugador del Tizona para el 27-23. Con consistencia y acierto los nuestros pusieron la máxima del partido por el momento colocando Ayoze el 37-29 desde la línea de tiros libres. A esto le siguió un parcial de 0-9 visitante para recuperar el liderazgo pero Javonte, con un 2+1 devolvió el +3 al electrónico. Al final de la primera parte, tras unos minutos finales muy sólidos, el resultado era de 45-43.

Tras el descanso la intensidad local seguía presente sobre la pista y tras un parcial inicial de 10 a 3 Lolo Encinas pidió un tiempo muerto. La solidez en defensa estaba siendo la clave pero Torrelavega supo volver a meterse en el encuentro a base de triples. Antes del final del cuarto los cántabros tomaron la delantera de nuevo y se fueron comandando el marcador al inicio del último periodo con el 68-71.

El último cuarto comenzó con dos tiros libres de Jiahao Yu que se vieron respondidos con una buena canasta de Andy tras asistencia de Zidek para el 70-73. Esa misma conexión se vio de nuevo unos minutos más tarde cuando la jugada terminaría con un triple de Andy desde la esquina para mantener con vida al equipo y volver a colocar el –2. Grupo Alega Cantabria seguía ampliando la diferencia pero la buena actitud en ataque de los nuestros hacía que sus escapadas no durasen mucho tiempo. El tiempo terminaba y los de Torrelavega seguían liderando cuando entraron en el último minuto con 90-94. Ahí fue cuando comenzó la remontada. Ayoze empató a 94 a falta de pocos segundos y oblligó a Lolo a pedir un tiempo muerto. Tras la reanudación una buena canasta de Garmine colocó el 94-96 y, tras un nuevo tiempo muerto pedido esta vez por Jordi, Rodrigo Seoane trajo la locura a la pista con un triple lejano tras zafarse del propio Garmine. Pese a ello el partido no había terminado y los visitantes contrarrestaron con una canasta de Yu pero no entró en tiempo y la victoria se quedó en casa.

