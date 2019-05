1.347 firmas por la defensa de las fiestas de los barrios Momento de la entrega de las firmas / AIA Un total de 16 asociaciones han recogido casi 1.350 firmas para mostrar al desacuerdo con las nuevas bases para la organización de las fiestas de los barrios | En la mañana de este lunes se han registrado en el Ayuntamiento ANDREA IBÁÑEZ Burgos Lunes, 20 mayo 2019, 14:28

Casi 1.350 firmas han conseguido reunir los representantes de las asociaciones de los diferentes barrios de Burgos para mostrar su desacuerdo con las nuevas bases para la organización de sus fiestas. Un total de 16 asociaciones vecinales se pusieron manos a la obra, hace apenas un mes y se unieron «todos a una» para conseguir que el Ayuntamiento «negocie» con ellos.

«Queremos que el Ayuntamiento cambie su actitud, nos escuche y empiece a negociar las bases en vez de hacerlas por su cuenta para hacer las fiesta como hasta ahora«, ha explicado Javier Rogel, presidente de la peña Zurbarán. Según han comentado, no han querido sentarse hasta ahora para iniciar la negociación por lo que esta recogida sirve para solicitar una reunión «para hablar de qué manera salir todos beneficiados».

En todo momento quieren que quede clara la implicación con sus barrios. «Queremos hacerlas como hasta ahora como colaboradores, no podemos ser responsables y responder con nuestros bienes o incluso la cárcel». Bajo su punto de vista «nos quieren cargar la responsabilidad de quitar las fiestas, echándonos la culpa a nosotros».

Los representantes vecinales han acudido juntos al Ayuntamiento / AIA

Debido a la modificación de las bases, Villagonzalo de Arenas, la barriada Zurbarán, Comuneros, Villafría, Villímar no han disfrutado o no lo harán de las fiestas de su zona en este 2019. Y es que no todos los barrios no correrán la misma suerte, ya que han querido denunciar que les tratan «como barrios de segunda». «Se han hecho cargo de la hoguera de San Juan, ya que han asumido la celebración dentro de San Pedro». En realidad, «los problemas los tenemos los barrios más pequeños, porque debes asumir unos costes como las ambulancia o el Plan de Seguridad». Algo imposible teniendo en cuenta las subvenciones que reciben, que por cierto, se han rebajado en un 60% en los diez últimos años, según las declaraciones.

Gustavo Miguel, del Barrio del Pilar, ha querido recordar que a principios de febrero, «27 asociaciones presentamos un escrito y realizamos una reunión para cambiar las bases pero el IMC dudó de nosotros y las hemos vuelto a reunir estamos todos a una».