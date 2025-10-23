140.000 euros para dotar de transparencia y agilidad a la web de Aguas de Burgos El nuevo gestor web desarrollará y pondrá también en marcha los planes de difusión, comunicación y dinamización de redes sociales

Aguas de Burgos se ha propuesto renovar su portal web corporativo y dotarlo de un nuevo «mantenimiento, alojamiento, evolución y administración». El objetivo es aportar más transparencia y agilidad a la información de esta empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Burgos.

La Sociedad Aguas de Burgos ha incluido esta nueva página web en el proyecto '+WeBur' del PERTE de digitalización del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea.

Cómo será la nueva web

La entidad que se encargue de realizar la nueva web deberá incluir la revisión y actualización de los contenidos actuales, la generación de nuevos contenidos, así como el desarrollo y la puesta en práctica «de un plan que refuerce su lanzamiento».

Una nueva web que comportará la prestación de «servicios de gestión de contenidos en formato multimedia, gráfico y redaccional», y que tendrá que desarrollar y poner en marcha los necesarios «planes de difusión, comunicación y dinamización de redes sociales».

Con este servicio, la empresa pública deberá asegurar «el acceso, la disponibilidad, la seguridad y el grado de funcionamiento de los sistemas y aplicaciones» de todo el entorno de portales web de Aguas de Burgos, desde el punto de vista técnico y funcional.

Situación actual

Aguas de Burgos cuenta con un portal corporativo publicado en la dirección que, además de servir como canal de comunicación digital, ofrece diferentes servicios y accesos a otros portales, como la sede electrónica, el registro electrónico y el perfil del contratante de Aguas de Burgos. El portal está desarrollado en WordPress y alojado en la nube.

Este portal cuenta con un repositorio de ficheros, como imágenes, vídeos, fotografías y documentos, que están vinculados a los contenidos del portal. El nuevo acceso web será una página de nueva creación e incorporará tanto nuevos contenidos como los ya existentes en la web actual, previa actualización y adaptación. La reserva presupuestaria que ha realizado Aguas de Burgos asciende a 140.000 euros.

