¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (V) Arroyo: «Me gustaría que todas las decisiones que se tomen estén atravesadas por el enfoque de género» Margarita Arroyo. / Andrea Ibáñez Nuevos concejales del Ayuntamiento El 'número dos' de la lista de Podemos quiere establecer «sinergias de colaboración más allá de los partidos políticos» CÉSAR CEINOS Burgos Viernes, 14 junio 2019, 14:09

Margarita Arroyo (San Sebastián) formará el grupo municipal de Podemos junto a Raúl Salinero. Es licenciada en Filología Hispánica y cuenta con un Máster de Enseñanza de Español a Extranjero, aunque trabaja en una aerolínea como azafata de vuelo. Ha vivido en tres continentes (Burgos, El Aaiún, Barcelona, Tianjin y Barcelona), si bien destaca que ha estado muy vinculada a la ciudad del Arlanzón, que es donde viven su padre y sus hermanas.

- ¿Desde cuándo milita en política?

- Desde hace 4 años. Pero he estado vinculada a movimientos sindicales. Siempre he denunciado las irregularidades y las injusticias. El 15 M me terminó de movilizar.

- ¿Por qué́ ha decidido entrar en la política municipal?

- Porque si tú no haces política la hacen por ti. Creo que la mejor manera de tener un impacto positivo en la sociedad es implicándote en la gestión pública y ayudando a que todos los y las ciudadanas lo hagan. Se trata de transmitir a todo el mundo que las decisiones que se toman en una institución tienen una repercusión directa en la vida de las personas.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Me gustaría aportar la idea de colaboración entre ciudadanos y ciudadanas (y me refiero a concejales y concejalas también). Me gustaría poder establecer sinergias de colaboración más allá de los partidos políticos. Que los objetivos sean comunes a todas, que el diálogo, las buenas formas y las buenas prácticas se incorporen como algo inherente a un ayuntamiento en particular y a la política en general. Pero sobre todo me gustaría que todas y cada una de las decisiones que se tomen en las diferentes concejalías estén atravesadas por el enfoque de género. El feminismo es igualdad, y hemos de trabajar en la igualdad real (entre mujeres y hombres).

«Entre en política municipal porque si tú no haces política, la hacen por ti»

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- A pie, en bici y en coche.

- ¿Cómo querría desplazarse por la ciudad?

- En un transporte público que llegue a más lugares, que tenga más frecuencias y en bici.

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

- A mi hija y a mi marido, nos encanta pasar el poco tiempo que nos queda, juntos. Nos echamos de menos mucho. Lo que más me gusta es invitar a mis amigos y a mi familia a comer a casa. Somos familia numerosa y los necesito, familia y amigos, para sentirme anclada, enraizada. Además, me gusta mucho todo lo relacionado con la jota burgalesa y asistir a catas de vino.

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

- Toda la ribera del río Arlanzón, desde la barriada de San Juan Bautista hasta Fuentes Blancas. Me encanta darme caminatas a lo largo del río. Lo hago muy a menudo. Es mi manera de mantenerme en forma.

- ¿En qué barrio de Burgos reside?

- En San Pedro de la Fuente.

- ¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

- Prefiero las dos. Pero la cecina me chifla.

- ¿Sabe por qué́ se celebra el Curpillos?

- Sí que lo sé, por la victoria castellana en la batalla de las Navas de Tolosa. El pendón que se luce es la reproducción del original que se trajo el rey Alfonso VIII como trofeo. Pero he de confesar que con esta pregunta he ampliado mis conocimientos sobre la historia de la celebración del Curpillos. Por ejemplo, que al califa propietario del tapiz le llamaban Miramamolín en tierras cristianas, que es una evolución de Amir Al-Mu'minin, que significa Príncipe de los Creyentes. Me encanta este giro tan castizo del nombre y me fascina que en la provincia de Salamanca, de donde es mi familia paterna, haya un bizcocho de celebración que se llame bollo Maimón, que seguramente tenga origen árabe o sefardí.

- ¿En el futuro se ve como alcaldesa?

- Una alcaldesa o un alcalde debería ser una persona transparente, afable, empática y solidaria. Capaz de formar un equipo cohesionado a su alrededor. Alguien muy conectado con la realidad diaria de su municipio. Con conocimientos profundos sobre el día a día de su ciudad y con una profunda vocación de servicio. Además debería tener amplios conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de un Ayuntamiento. Yo tengo algunas cosas, pero me falta mucho por aprender. La responsabilidad es muy grande. No me veo, la verdad.