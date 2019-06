¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (III) Pérez: «Tenemos un gran trabajo que hacer y mi misión es mirar por el bien de los burgaleses» Rosario Pérez. / Ricardo Ordóñez - ICAL Nuevos concejales del Ayuntamiento de Burgos Rosario Pérez vuelve cuatro años después al Pleno del Ayuntamiento de la capital, aunque con otro partido | De 2011 a 2015 formaba parte de UPyD, ahora de Ciudadanos CÉSAR CEINOS Burgos Miércoles, 12 junio 2019, 14:09

Una cara nueva que no lo es tanto. Rosario Pérez Pardo (Burgos, 1959) regresa cuatro años después al Ayuntamiento de Burgos tras ocupar un puesto de concejala entre 2011 y 2015 con Unión Progreso y Democracia (UPyD). Ahora vuelve a formar parte de la Corporación municipal de la ciudad del Arlanzón tras ser elegida en las listas de Ciudadanos.

- ¿Desde cuándo milita en política?

- Año 2007.

- ¿Por qué ha decidido entrar en la política municipal?

- La política municipal es la más cercana al ciudadano. Los problemas se ven a 'pie de calle' y su resolución es más inmediata. Tal vez sea por eso más difícil, pero también es más gratificante. Para mí el ayuntamiento debe ser una organización estratégica que, antes que nada, debe priorizar la gestión eficiente de los recursos para conseguir el mejor crecimiento y el máximo bienestar de los ciudadanos.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Sobre todo, sentido común. Creo que es algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Reniego de los experimentos sin proyecto que nos cuestan a todos mucho dinero, como reniego de las infraestructuras innecesarias y de los 'parcheos' por falta de previsión o de mala gestión.

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- 'Con mucho cuidado'. Con mucho cuidado de que no me atropelle una bicicleta, un patín o uno de los artilugios que aparecen por nuestras aceras. Es necesario regular este caos de una vez por todas. Tenemos la suerte de tener una ciudad en la que las distancias no son muy largas y la mayoría de los desplazamientos los podemos hacer andando o combinarlos con el transporte público. Es lo que suelo hacer cuando voy a pasear a algún barrio, la ida andando y la vuelta en autobús.

- ¿Cómo querría desplazarse?

- Por espacios peatonales seguros. Mi apuesta es que el ciudadano gane en movilidad, en accesibilidad y en espacios peatonales. Reconozco que tenemos labor en el servicio de autobuses, que hay que mejorarlo con una red integral. El ayuntamiento debe mirar por la salud y la comodidad de sus ciudadanos a la hora de desplazarse, eso es lo que quiero para mí, una ciudad que procure desplazamientos saludables y con vehículos cero contaminantes.

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

- Me gusta todo lo que esté relacionado con el arte, exposiciones y conciertos. De hecho canto en una coral. Los viajes son otra de mis aficiones y leer me encanta.

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

- Esta es la pregunta más difícil, porque no podría decir uno solo. He tenido la suerte de nacer en la ciudad más bonita de España. Hay lugares monumentales muy conocidos, como La Cartuja, Las Huelgas y los paseos y parques de El Castillo, La Quinta, Fuentes Blancas y La Isla. También hay rincones singulares muchas veces desconocidos para los propios burgaleses. Casi todos están en el casco histórico alto: Pozo Seco, los alrededores del CAB o la calle Valentín Palencia con su huerto urbano.

- ¿En qué barrio de Burgos reside?

- Ahora en el centro, pero he residido en San Pedro y San Felices y en el barrio de San Pedro de la Fuente.

- ¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

- Lo que más me gusta es un pincho de morcilla, con un platito de cecina, un poquito de queso y un buen tempranillo de la ribera del Arlanza o del Duero.

- ¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

- Sé que se celebra, que se sepa, desde 1331 y que el origen está en la victoria de Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa, el pendón que se pasea es el que se arrebató al califa almohade, Miramamolín, que estaba en la entrada de su tienda, tejido en oro, plata y sedas. Es el mejor tapiz almohade que se conserva y se exhibe y se pasea como trofeo y para dar gracias a Dios por la victoria de la batalla.

- ¿En el futuro se ve como alcaldesa?

- Lo que ahora me toca es ser una buena concejala y con esa ilusión tomaré el próximo día 15 de junio el acta de concejal. Toda la Corporación tenemos un gran trabajo que hacer y mi misión es mirar por el bien de los burgaleses.