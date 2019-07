El Ayuntamiento de Burgos contará con ocho comisiones como proponían PP, Cs y Vox Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos. / BC El número de comisiones planteadas por el PSOE las dejaba en seis | De la Rosa se ha mostrado satisfecho con el acuerdo alcanzado AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Jueves, 4 julio 2019, 14:18

El Ayuntamiento de Burgos finalmente estará formado por ocho comisiones, como propusieron Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El regidor Daniel de la Rosa (PSOE) se ha mostrado satisfecho con el acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana donde «no ha resultado nada difícil poder integrar las propuestas de los grupos de la oposición». De la Rosa ha asegurado que «la base» de las propuestas de los grupos de la oposición era «muy coincidente» con el borrador que el equipo de Gobierno había ofrecido sobre la formación y composición de las comisiones.

El alcalde señala que se han introducido variaciones en el planteamiento propuesto por el equipo de Gobierno «que tienen cierta lógica y que compartimos». Ha aprovechado la oportundiad para señalar que esta es una demostración «de la nueva forma de hacer política. Cualquier iniciativa va a ser consultada y se utilizará el diálogo como herramienta de la acción de Gobierno».

Igualmente, «como aviso a navegantes», ha aludido al grupo 'popular'. «Parece que con su actitud busca el boicot y la parálisis no del Ayuntamiento si no del desarrollo de la ciudad y nos encontrará en frente. Quiero dar una oportunidad al grupo 'popular' para que reflexione. Eso sí, hoy no he tenido ningún problema en aceptar sus planteamientos», ha matizado.

Comisiones

El nuevo Ayuntamiento estára compuesto por ocho comisiones, dos más que la pasada legislatura. Las novedades son la comisión de Contratación y la de Desarrollo Urbano y Movilidad.

- Comisión de Hacienda, Patrimonio y Modernización Administrativa: la novedad es que de esta se extrae a una nueva comisión la contratación.

- Comisión de Contratación: la misión de esta será hacer un seguimiento de los diferentes contratos que se aprueben en las distintas secciones del Ayuntamiento, no así en los organismos autónomos. De la Rosa ha mostrado sus dudas, ya que, «en la práctica no va a dictaminar porque no tiene competencias para hacerlo. La contratación le corresponde a la Junta de Gobierno y a las resoluciones delegadas de los concejales. Si sirve para fiscalizar y controlar, bienvenida sea».

- Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad Sostenible: esta comisión tampoco podrá dictaminar pero se constituye con la voluntad de transformar el Ayuntamiento y eliminar el organismo autónomo de Gerencia de Fomento. En ese momento, el planeamiento pasará a la sección de urbanismo. También se quiere modificar el reglamento del SAMYT para mantener solo transportes públicos en este y sacar la movilidad a esta nueva comisión. Esta comisión se encargará de la accesibilidad.

- Comisión de Medio Ambiente y Sanidad.

- Agenda 2030: Alcaldía se encargará de este tema y, en la medida que haya una cuestión relacionada con cada área, se dará traslado a cada sección.

- Comisión de Participación, Transparencia, Ciudadanía y Calidad de los Servicios: aquí se englobará también el tema de la publicidad y la comunicación institucional.

- Comisión de Licencias y Servicios.

- Comisión de personal y organización municipal.

- Comisión de Desarrollo Económico: la oposición ha aceptado derivar a una sola comisión todos los expedientes que tengan que ver con sectores productivos y que generan empleo.

Además, se quiere que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo se encargue de las actividades propuestas para los turistas cuando están en la ciudad y la Sociedad de Promoción de la promoción turística.