El Ayuntamiento de Burgos recurre a una ayuda de la Junta para contratar a jóvenes en su primera experiencia profesional El plan lleva por título 'Proyecto para la Mejora del Acceso al Empleo para Jóvenes en el Ámbito del Urbanismo'

Julio César Rico Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 15:17

El Ayuntamiento de Burgos ha decidido optar a una subvención del plan Elpex 2025' que gestiona el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (Ecyl). Se trata de una subvención destinada a la contratación de personas de menos de 30 años. Está previsto que se cubran un total de cinco contratos de un año de duración. Está destinado a dos personas del ámbito universitario y dos asociadas a ciclos formativos.

Así lo explica la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros. El importe económico que engloba este proyecto asciende a 189.986 euros, de los cuales 116.127 son la ayuda de la Junta de Castilla y León y 73.858 los tendrá que aportar el Ayuntamiento de Burgos. El plan lleva por título 'Proyecto para la Mejora del Acceso al Empleo para Jóvenes en el Ámbito del Urbanismo'.

Primera experiencia profesional en administraciones públicas

Se trata de ayudas directas de concurrencia no competitiva orientadas a la realización de un programa de primera experiencia profesional en el seno de las administraciones públicas. El fin es fomentar la contratación por parte de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y de las diputaciones de Castilla y León.

Como explicaba Ballesteros, estas ayudas están orientadas a las administraciones públicas, pero benefician a personas jóvenes desempleadas que estén inscritas en el sistema de garantía juvenil, en concreto en la modalidad del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. Realizarán funciones que sean de su competencia y ocupa ocupaciones acordes a la formación académica o profesional de esa persona.

Supondrá la primera, inmersión en el ámbito del sector público, a través de esta práctica laboral y el refuerzo de sus competencias profesionales y habilidades sociales y para el trabajo.