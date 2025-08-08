La mitad de las ayudas para contratar mujeres en sectores masculinizados en Burgos son para empresas rurales El 46% de las subvenciones que se concedieron para contratar mujeres jóvenes en sectores muy masculinizados fueron a parar a empresas del medio rural

El 46% de las subvenciones que se concedieron para contratar mujeres jóvenes en sectores muy masculinizados fueron a parar a empresas del medio rural, mientras que las que se otorgan para fomentar el ascenso profesional de la mujer también fueron concedidas, en un 22%, a entidades implantadas en pequeños municipios.

Así lo destacó hoy la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, durante su intervención en los actos conmemorativos del 90 aniversario de la empresa Hijos de Tomás Martín – Burpellet, en Doña Santos (Burgos). Una compañía de la que destacó su compromiso social con la igualdad de oportunidades y la conciliación.

«Burpellet ha incrementado del tres al 20% la presencia femenina en su plantilla en los últimos años, gracias a medidas reales como un turno de tarde especialmente diseñado para facilitar la conciliación familiar y laboral», explicó. Estas iniciativas, dijo, se alinean con las políticas autonómicas orientadas a fomentar el empleo femenino y juvenil en el medio rural, como las ayudas al ascenso profesional de mujeres.

Empresas apegadas al territorio

Blanco defendió que la existencia de empresas apegadas al territorio es fundamental para el desarrollo local y la fijación de población, ya que el empleo estable y de calidad permite que los vecinos del medio rural puedan continuar viviendo en su entorno. Eso es lo que sucede con la empresa Burpellet Energía Natural – Hijos de Tomás Martín, compañía burgalesa con 120 trabajadores ubicada en la localidad de Doña Santos, de 40 habitantes, en la comarca de Pinares -si bien también cuenta con una planta en Huerta del Rey- a la que la Junta ha ayudado en su proceso de actualización y expansión en años previos.

La consejera recordó también que Castilla y León ha superado por primera vez en su historia el millón de afiliados a la Seguridad Social, un hito que refleja el buen momento económico que atraviesa la Comunidad. «La clave de este crecimiento está en el esfuerzo conjunto entre las empresas que apuestan por nuestro territorio y las políticas públicas que desarrollamos desde la Junta para crear estabilidad, seguridad jurídica y apoyo a la inversión», señaló la vicepresidenta. En ese sentido, apuntó a Burpellet como ejemplo de empresa que genera oportunidades en el medio rural, moderniza su actividad y proyecta su modelo empresarial más allá de las fronteras, informó Ical.

Compromiso

Entre 2020 y 2023, Burpellet recibió más de un millón de euros en ayudas a través de la Consejería de Agricultura y fondos europeos, destinados a la innovación, internacionalización e inversión productiva. «Empresas como esta son clave para que Castilla y León siga creciendo desde lo local con ambición global», afirmó.

Isabel Blanco insistió en el compromiso firme del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco con la creación de empleo en el medio rural, elemental para asentar ciudadanos y luchar contra la despoblación. Para ello, recalcó, la Junta mantiene ayudas a la inversión, a la innovación e incluso a la internacionalización, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan continuar creciendo y creando empleo incluso en los municipios más pequeños.

Precisamente, la planta de producción de Burpellets Energía Natural es un ejemplo de ello. En un entorno puramente rural, ha conseguido crecer, generar empleo, permanecer en el tiempo y fijar población. Y ha logrado ir más allá, ya que no es sólo un referente en la provincia de Burgos, sino que se trata del primer productor nacional de pellets y uno de los principales de Europa. Produce 150.000 toneladas y comercializa cinco millones de pellets al año. Cerró 2024 con una facturación superior a los 50 millones de euros. Cuenta actualmente con dos plantas de fabricación de este producto y también elabora briquetas de madera.

Ampliarse y actualizarse

Si bien se trata de una empresa muy arraigada al territorio, no ha dejado de ampliarse y actualizarse en los últimos años, un proceso de modernización que la Junta de Castilla y León ha respaldado. La entidad ha contado con el apoyo del Ejecutivo autonómico desde la Consejería de Agricultura, ya que, a través de Fondos UE, recibió ayudas en el periodo 2020-2023 por más de 1,15 millones de euros para la adquisición de maquinaria y la ampliación y mejora de sus instalaciones, con el objetivo de que continuara generando empleo en la comarca burgalesa de Pinares, creando riqueza y fijando población, además de profundizar en un negocio sostenible como es el de los pellets, que permite aprovechar integralmente la madera. Además, la empresa va a continuar expandiéndose, puesto que está en proceso de construcción de una nueva instalación para implantar una línea de producción avanzada, la cual se pondrá en marcha, posiblemente, a principios del próximo año.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, también destacó la celebración conjunta del aniversario con la salida de la Vuelta Ciclista a Burgos desde la fábrica, como un símbolo de la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad para visibilizar el potencial de la comunidad. «La Vuelta es una gran ventana que proyecta lo mejor de Castilla y León: nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestra gastronomía, y la capacidad de generar desarrollo económico sostenible», concluyó.