Burgos con Bici pide abrir el centro histórico a las bicicletas La asociación ve en este proceso una oportunidad para adaptar la normativa a la realidad de los burgaleses y lograr una movilidad más sostenible y conectada

BURGOSconecta Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

La asociación Burgos con Bici ha mostrado su satisfacción por el inicio del proceso de revisión de la Ordenanza de Movilidad por parte del Ayuntamiento de Burgos. En este sentido, la organización considera que esta revisión representa una ocasión clave para adaptar la normativa a las necesidades reales de los ciudadanos y alinear Burgos con otras ciudades españolas y europeas, donde la bicicleta puede circular con normalidad por los centros urbanos y convivir de forma segura con los peatones.

Un casco histórico 'cerrado' a la biblioteca

Desde la asociación recuerdan que la ordenanza vigente prácticamente impide la circulación en bicicleta por el casco histórico, limitándola a unas pocas calles desconectadas entre sí y del resto de la red ciclista.

Esta situación, apuntan, obliga a realizar rodeos innecesarios para atravesar el centro y reduce la eficacia de la movilidad activa.

El Anexo IV de la actual ordenanza recoge unos itinerarios ciclistas «escasos y sin continuidad», lo que dificulta su uso real y práctico. Además, denuncian que la señalización es insuficiente o inexistente en muchas de las calles donde sí se permite el uso de la bicicleta, lo que genera confusión entre residentes y visitantes y puede derivar en sanciones arbitrarias.

El centro, clave en la movalidad burgalesa

Burgos con Bici recuerda que la configuración alargada de la ciudad convierte al casco histórico en el nodo central de la movilidad urbana. «Si la bicicleta no puede atravesarlo, la red ciclista queda incompleta y pierde eficacia», subraya la asociación.

Propuestas para una movilidad más conectada

Con espíritu constructivo, la entidad propone ampliar el número de calles ciclables y conectarlas entre sí y con la red ciclista existente. También solicita mejorar la señalización conforme a la propia ordenanza y estudiar la posibilidad de permitir la circulación ciclista en horarios con baja densidad peatonal.

Para la asociación, la convivencia entre peatones y ciclistas en el centro histórico es posible y deseable, ya que la bicicleta puede reducir el tráfico motorizado y complementar la movilidad peatonal sin restarle protagonismo.

Disposición al diáologo con el Ayuntamiento

Burgos con Bici tiende la mano al Ayuntamiento y a todos los grupos municipales para colaborar en la redacción de la nueva ordenanza, aportando su experiencia y conocimiento técnico sobre los desplazamientos cotidianos en bicicleta por la ciudad.

La asociación concluye que esta revisión es una oportunidad para corregir una situación heredada de la anterior legislatura, que ha limitado el desarrollo de la movilidad ciclista en Burgos, y para avanzar hacia una ciudad más accesible, saludable y sostenible.