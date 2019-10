PP, Cs y Vox condicionan su apoyo a la renovación de los distritos a la inclusión de sus propuestas de mejora Marañón, Antón y Martínez-Acitores han comparecido esta mañana / PCR Los tres grupos plantean crear un distrito industrial, ampliar las opciones de participación ciudadana e incluir la representación política a través de un no concejal | Le recuerdan al PSOE que están en minoría y les necesitan para aprobar la composición de los distritos PATRICIA CARRO Burgos Martes, 1 octubre 2019, 13:37

El tema de los distritos vuelve a ser objeto de política. El equipo de Gobierno anunció ayer el inicio del procedimiento para la renovación de las Juntas de Distrito, con la intención de aprobar en el mes de diciembre la nueva composición. Sin embargo, no va a ser fácil pues el PSOE requiere del apoyo de la oposición y PP, Cs y Vox ya han puesto sus condiciones, que retrasarán el proceso.

El concejal 'popular' José Antonio Antón ha recordado que le indicaron a los 'socialistas' que, antes de proceder a la renovación, había que analizar una serie de modificaciones en el reglamento y la composición de los distritos. El PSOE no ha tenido en cuenta la propuesta y, ahora, tendrá que ver cómo encaja los «retoques razonables» que le plantean las tres formaciones, pues de lo contrario no van a dar su apoyo a la composición de las Juntas de Distrito.

La propuesta recupera una antigua demanda de Ciudanos, la creación de un sexto distrito, el industrial, para aglutinar las demandas de los polígonos. También que la representación municipal se pueda realizar a través de un miembro no concejal, salvo en el caso de presidente y vicepresidente, que lo exige el reglamento. Y cambiar la pertenencia del Parque de Artillería del Distrito Centro-Norte al Distrito Este (Gamonal).

Además, para mejorar la participación ciudadana proponen ampliar de ocho a diez el número de representantes de las asociaciones sectoriales e incluir una modificación para que puedan tener cabida el mayor número de entidades, siempre que queden huecos sin cubrir. Se trataría de dejar de limitar la representación de cada sector a una única entidad, pues puede ser que de un sector no se presente candidatura pero de otro haya dos, ha explicado Antón.

El concejal de Vox Fernando Martínez-Acitores insiste en que los distritos tienen que ser «más participativos y democráticos». Además, lo importante es hacerlo bien, no con prisas, y la oposición considera que el PSOE se está acelerando ahora cuando durante todo el verano no ha movido ficha, aunque ellos sí se lo han pedido. «Si el procedimiento no se realiza adecuadamente, no contará con el apoyo de PP, Cs y Vox».

Y estas modificaciones hay que hacerlas antes de nombrar a las nuevas Juntas de Distrito, lo que en la práctica supondrá paralizar el proceso iniciado ayer. Los cambios deben ir a Pleno y, una vez aprobados, se abre un periodo de exposición pública de un mes. Si hay alegaciones, se deben de resolver y volver a llegar el documento para su aprobación definitiva al pleno.