La hostelería de Burgos amenaza con más movilizaciones si no se negocia la Ordenanza de Terrazas

Más consenso y crear una mesa de trabajo, «política y con los técnicos», con los tres partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Burgos en la que «se negocie la modificación de la Ordenanza de Terrazas» son las reivindicaciones de los hosteleros de Burgos, según ha expresado el portavoz de la Federación, Enrique Seco,

Una negociación en la que necesitan «a los tres grupos políticos» para tratar el tema de terrazas «con los técnicos municipales» que, a juicio de Seco, son los que «en realidad están poniendo ciertas trabas», más allá de las que «de por sí lleva la ordenanza». De lo contrario, si no se les escucha, amenazan con más movilizaciones.

Reclaman una mesa de trabajo

Ha apuntado que «no es lógico» que muchos profesionales tengan presentado todo «en tiempo y plazo ya desde hace más del año y medio» y no haya una respuesta por parte del Ayuntamiento. El hecho de que el equipo de Gobierno haya sacado del orden del día la modificación de la Ordenanza en la comisión de Licencias, les deja «a los pies de los caballos». Reclaman esa mesa con las tres fuerzas representadas en el Consistorio, PP, PSOE y Vox, porque la Federación es una entidad «apolítica». Seco ha apuntado que no piden «ningún imposible» ante una norma «muy restrictiva».

Ha recordado que en el mes de enero mantuvieron una reunión con el equipo de Gobierno, encabezado por su alcaldesa Cristina Ayala. En aquella cita el Ejecutivo local quedó en enviarles un borrador. Pero ese escrito no recoge respuestas a sus peticiones y sí «cosas que son que son ilógicas» porque restringen en algunas zonas, como la Flora, la colocación de los veladores «mucho más».

Pérdida de empleo

Si no hay una solución a este problema, en el corto y medio plazo se van a perder entre «250 o 300» empleos. Seco entiende que si no reciben una respuesta del Ayuntamiento de Burgos puede haber «más movilizaciones y habrá paros en día clave». Reconoce que, con esos paros en algunas jornadas determinadas, los que más van a perder son los propios hosteleros, pero no les quedará más remedio si no son escuchados.

Seco ha confesado que no conoce que «haya una terraza de hostelería que haya dado problemas». Entiende que hay «capacidad» para llevar a cabo «una revisión» de las modificaciones de la ordenanza y lo que «urge» son medidas «transitorias» que coloquen en la «legalidad» a quienes han presentado «en tiempo y forma» y se encuentran en una situación comprometida.

Según Seco algunos hosteleros de Burgos llevan muchos meses esperando una respuesta del Ayuntamiento para montar su terraza en Semana Santa y siguen en un limbo. Por eso reclama a Cristina Ayala que «negocien» con ellos.