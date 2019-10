Jurado espera presentar el borrador del presupuesto esta semana y el PP insiste en que los socialistas «frenan» Burgos David Jurado, concejal de Hacienda, en sesión plenaria / PCR El concejal de Hacienda recuerda que van en plazo para la tramitación del nuevo presupuesto | El PP sigue pidiendo el techo de gasto y lamenta que el PSOE continúe prometiendo sin conocer de qué dinero se dispondrá el próximo año PATRICIA CARRO Burgos Lunes, 7 octubre 2019, 20:53

Los servicios técnicos y económicos del Ayuntamiento de Burgos están ultimando los datos para la conformación del presupuesto municipal de 2020 y, en cuanto dicha información esté en manos del equipo de Gobierno, se presentará el borrador a los grupos de la oposición. La intención es poder darlo a conocer esta misma semana, ha asegurado el concejal de Hacienda, David Jurado, quien insiste en que se está en plazo para sacar adelante los presupuestos «si hay acuerdo».

El PSOE se comprometió a entregar el borrador a principios de octubre y, recuerda Jurado, estamos a principios de octubre. «Se está intentando cuadrar» el presupuesto, ingresos y gastos ya comprometidos, reitera el edil, quien afirma que «si hay acuerdo» entre los grupos municipales «va a haber tiempo« para aprobar el presupuesto y que entre en vigor a principios de 2020.

Así lo ha explicado el concejal en la Comisión de Hacienda celebrada esta mañana en el Ayuntamiento, en la que la oposición le ha vuelto a reclamar el borrador y el techo de gasto. La edil 'popular' Carolina Blasco ha insistido en su preocupación por la falta de información sobre el techo de gasto pues, sin conocer con cuánto dinero se podrá contar en 2020, no se pueder presupuestar de manera adecuada, ha asegurado.

Renovación del Tribunal Económico-Administrativo En la Comisión de Hacienda se ha visto también la renovación del TEAM, Tribunal Económico-Administrativo Municipal, que lleva paralizada desde 2018. Se tendrá que nombrar a tres de los cinco miembros, pues no cuentan con la compatabilidad necesaria para ocupar los puestos, y estudiar la situación de un cuarto miembro, cuyo nombramiento está a punto de caducar aunque se puede prorrogar por un año. Sobre la mesa se han puesto varias propuestas para cubrir esos puestos de presidencia y vocalías vacantes, ha afirmado Carolina Blasco, y ahora hay que analizarlas. David Jurado cree que «será fácil llegar a un acuerdo» pues todos los grupos han mostrado su disposición a la renovación del TEAM y a alcanzar un consenso en los nuevos nombramientos.

Blasco afirma que «el problema no es que haya o no consenso para aprobar un presupuesto», como ha afirmado el PSOE, sino que el equipo de Gobierno «está promentiendo lo que no se puede incorporar». Con los ingresos previstos, las partidas de gasto corriente e inversiones ya comprometidas, el dinero que quedará libre para 2020 será limitado, pues tampoco se podrá disponer de un plan de inversiones sostenibles.

Desde el equipo de Gobierno, David Jurado afirma que el techo de gasto se conocerá cuando se cuente con el borrador presupuestario, pues el techo son los ingresos municipales. Jurado asegura que el borrador se conocerá en breve, pues es una «obligación» del equipo de Gobierno presentarlo, y recuerda que la oposición tenía hasta el 30 de septiembre para hacer aportaciones y ningún grupo ha presentado nada.

Licitaciones, a buen ritmo

Por otra parte, Jurado asevera que van dando salida a las licitaciones de obras y contratos pendientes y que se cumplirán los plazos, algo que dudan en el PP. Carolina Blasco afirma que se van a perder las inversiones en la Plaza Santiago y en los entornos de San José, pues los proyectos no están redactados y, por tanto, las obras no se podrán licitar hasta 2020. Y el dinero reservado este 2019 no pasará automáticamente a 2020, recuerda la concejal del PP.

«Burgos se va a frenar», asegura Blasco, si se mantiene la actual gestión del PSOE pues quedan pendiente la licitación de proyectos por valor de 8 millones de euros y, si no se ha iniciado el procedimiento para el 15 de octubre, luego se hace muy complicado tenerlo resuelto antes del 31 de diciembre. «Espero que no se siga poniendo como excusa que no hay apoyo de los grupos y que se cuente cuál es la realidad», insiste Blasco, quien teme que el PSOE se excude en la falta de apoyo de la oposición para encubrir su gestión.