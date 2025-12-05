La ciudad de Burgos que ya ha encendido su Navidad El encendido de luces en Miranda de Ebro coincide con la llegada del Mercado Navideño, que este viernes abre sus casetas

Miranda de Ebro vuelve a brillar. La ciudad encendió este jueves, 4 de diciembre, su iluminación navideña y, con ella, el ambiente previo a las fiestas quedó patente en sus calles. El objetivo, explica la concejala de Fiestas, Montserrat Cantera, es doble: «dar ambiente» y «hacer la ciudad más atractiva», sobre todo, para «ayudar al comercio» que, en la recta final del año, encara una campaña clave.

La estampa nocturna ahora lo confirma. El puente de Carlos III vuelve a ser una de las imágenes más reconocibles del invierno mirandés con sus guirnaldas iluminando el paso sobre el Ebro, mientras que en La Picota destaca la estrella de Navidad coronando el castillo y, en la Plaza del Mercado, el árbol preside el corazón del casco histórico. Este año, además, dos figuras gigantes —un pingüino y una estrella— se suman al recorrido visual cerca del parque Antonio Machado y, como cada año, prometen convertirse en punto habitual de fotografías y paseos.

Un mercado navideño iluminado

La iluminación se extiende por las principales arterias comerciales, como la calle de La Estación, que este año luce una combinación de arcos y mensajes de «Feliz Año 2026», o Ramón y Cajal, convertida ya en una avenida plenamente festiva. También se han adornado la Plaza del Ayuntamiento, el quiosco y diferentes rincones de barrios como San Juan del Monte, Bardauri, Las Matillas o Los Corrales, de tal manera que el espíritu de la Navidad se hace extensivo a toda la ciudad.

El ambiente se completará este viernes, 5 de diciembre, con la apertura del tradicional Mercado Navideño en el parque Antonio Machado, que celebra su XIV edición y se prolongará durante cuatro jornadas. Nueve casetas de madera acogerán a comercios y asociaciones locales que ofrecerán artesanía, adornos, moda y productos típicos, además del ya habitual chocolate caliente de Aspodemi. La feria suma, además, actuaciones musicales, espectáculos infantiles y el sorteo de tres cestas navideñas entre quienes realicen compras.

Así las cosas, con las luces encendidas y el mercadillo en marcha, Miranda de Ebro entra de lleno en la antesala de la Navidad. La cuenta atrás para las fiestas ya está en marcha y Miranda se exhibe brillante para la ocasión.

