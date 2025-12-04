La comunidad educativa de Miranda de Ebro denuncia la violencia contra los niños palestinos Apoyados por Aspodemi, distintos centros educativos de la ciudad instalarán cientos de calcetines en el puente Carlos III en defensa de los derechos de la infancia

Celia Miguel Miranda de Ebro Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:58

«Un calcetín, una vida». Bajo esta premisa arrancará este jueves en Miranda de Ebro una nueva iniciativa en apoyo a Palestina: una instalación simbólica en la que calcetines en desuso representarán a niños y niñas víctimas del conflicto en Gaza. Con ese gesto, profesores, profesoras y alumnado de varios centros educativos de la ciudad, junto con la asociación Aspodemi, denunciarán «el asesinato de los más de 20.000 niños y niñas en Palestina desde el inicio del genocidio en curso».

Y es que, desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza en octubre de 2023, la infancia palestina ha soportado un sufrimiento sin precedentes. Según UNICEF, en los últimos dos años más de 64.000 niños han sido asesinados o heridos en Gaza, incluyendo al menos 1.000 bebés.

Una instalación en defensa de la infancia

La campaña arrancó el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Distintos centros educativos de la ciudad —IES Montes Obarenes, IES Fray Pedro de Urbina, ITM, Aquende, CEIP Los Angeles, CEIP Cervantes, CEIP Matillas, Río Ebro y Sagrada Familia— emprendieron la recogida de calcetines en desuso con una labor de concienciación entre el alumnado. No obstante, los organizadores también animan a la ciudadanía a sumarse.

La exposición en Miranda busca tender un puente simbólico que acerque a la ciudad la tragedia de quienes no tienen voz. Para los organizadores, es clave que se conozca lo que está pasando «en esa parte del mundo y cómo se están vulnerando todos los derechos humanos en general y de la infancia en particular».

Con el acto previsto para las 11:30 horas de este jueves, 4 de diciembre, en el puente de Carlos III, la comunidad educativa invita a toda la ciudadanía de Miranda de Ebro a participar en esta iniciativa que permanecerá visible hasta el próximo 18 de diciembre. Todo ello, a fin de que el puente se convierta en un memorial y en un grito compartido en favor de los derechos de la infancia.