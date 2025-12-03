La población extranjera de Miranda se concentra en el Casco Viejo y la zona de Entrevías Los nacidos en Colombia, Marruecos y Portugal son mayoría dentro del colectivo de extranjeros en la ciudad del Ebro

Miranda de Ebro es uno de los municipios de la provincia de Burgos donde más se ha incrementado el número de extranjeros en los últimos años. A 1 de enero de 2025, el censo de la ciudad del Ebro registraba la presencia de 6.501 personas nacidas fuera de España, lo que supone un incremento del 41,14% respecto a los datos de 2021.

De esta forma, la población extranjera ya supone el 17,75% de la población total del municipio, el segundo más poblado de toda la provincia tras la capital. Se trata de un índice ligeramente superior a la media provincial (16,8%), y sigue unos patrones similares a los del conjunto.

En este sentido, y como sucede en el resto de núcleos urbanos, la población extranjera se reparte de manera desigual a lo largo y ancho de la ciudad del Ebro, tal y como se puede observar en el siguiente mapa interactivo.

Así, la mayor presencia de extranjeros se observa a día de hoy en entornos como el Casco Viejo, la calle Concepción Arenal y aledañas y sobre todo, en los alrededores de la calle Ciudad de Toledo, en la zona de Entrevías. Allí, en una de las secciones censales en las que se divide el barrio, los nacidos en el extranjero suponen ya algo más del 37% del total de vecinos.

Su presencia es menor en otras zonas, como los barrios periféricos o los alrededores del parque Miguel Delibes, uno de los últimos sectores urbanos de la ciudad en consolidarse.

Con todo, y al igual que ha sucedido en el conjunto del territorio provincial, la comunidad extranjera que más ha crecido desde la pandemia ha sido la colombiana.

Así, en el último dato del censo disponible, los nacidos en Colombia ya son mayoría dentro del colectivo extranjero, con 862 personas censadas, seguidos por los nacidos en Marruecos (837) y, a mayor distancia, los nacidos en Portugal (687), históricamente muy arraigados en la ciudad del Ebro.

A este respecto, los nacidos en Colombia son mayoría en amplias zonas de la ciudad, mientras que los marroquíes son predominantes en zonas de Entrevías, La Charca y Las Matillas. Por su parte, los nacidos en Rumanía también son el grupo extranjero mayoritario en zonas como El Crucero.

Temas

Inmigración