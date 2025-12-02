La Junta construye 28 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven en Miranda de Ebro La promoción cuenta con una inversión de 3,7 millones de euros y forma parte de un programa provincial que suma 210 viviendas en alquiler y 145 en venta con descuentos para menores de 36 años

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó este martes, 2 de diciembre, las obras del edificio de 28 viviendas colaborativas para jóvenes menores de 36 años que la Junta ejecuta en la Avenida de Europa de Miranda de Ebro, con una inversión prevista de 3,7 millones de euros. El proyecto lo desarrolla la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) en una parcela cedida por el Ayuntamiento.

El edificio cuenta con 21 plazas de aparcamiento, cuartos técnicos en planta baja y cuatro plantas de viviendas, distribuidas en dos portales. En la planta bajocubierta se ubican 150 metros cuadrados de zonas 'coliving' y una lavandería comunitaria.

Cada vivienda tiene 60 metros cuadrados útiles, salón-cocina equipada, dos dormitorios, dos baños y una terraza de seis metros cuadrados. Todas incluyen suelo radiante, ventilación de doble flujo con recuperador de calor y un sistema centralizado de calefacción y agua caliente alimentado por biomasa. La promoción cumple los estándares del sello autonómico 'Tuya Vivienda' y alcanza certificación energética A.

Estas 28 viviendas forman parte de las 210 viviendas de alquiler joven en construcción en la provincia: 144 en Burgos, 38 en Aranda de Duero y las 28 de Miranda de Ebro. Se añaden 145 viviendas en venta para menores de 36 años con un descuento del 20 por ciento (31 en Burgos-Villímar y 114 en municipios como Briviesca, Roa, Peñaranda de Duero, Villarcayo, Canicosa, Villadiego o Melgar de Fernamental), así como 20 viviendas adquiridas a la Sareb y 71 rehabilitadas mediante el programa Rehabitare, hasta alcanzar 446 viviendas intervenidas en la legislatura.

A esta cifra se suma el parque público preexistente de alquiler social, con 364 viviendas, y las 660 viviendas de protección pública construidas previamente en la provincia. En total, la acción de vivienda pública de la Junta en Burgos asciende a 1.275 viviendas entre las ya existentes y las de nueva promoción.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona actualmente en la Comunidad más de 3.000 viviendas en construcción o rehabilitación, distribuidas en 130 promociones, orientadas a ampliar la oferta de vivienda asequible y atender la demanda juvenil y social en las distintas provincias.