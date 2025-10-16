Miranda de Ebro volvió a volcarse con Palestina en una de las manifestaciones más multitudinarias del año En torno a medio millar de personas participaron en una marcha que volvió a reivindicar los derechos de Palestina tras un acuerdo de paz que aún arroja muchas dudas

Celia Miguel Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 18:32

La solidaridad con Palestina volvió a llenar las calles de Miranda de Ebro. En torno a medio millar de personas participaron este miércoles en la manifestación convocada por 'Miranda por Palestina' para dar forma a una de las protestas más numerosas que se recuerdan desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. No en vano, aunque la movilización se celebró en un momento de aparente tregua en territorio gazatí, no pasa desapercibida la enorme tensión que reina sobre el terreno.

Mientras Hamás pide tiempo para localizar los cadáveres de los rehenes que aún siguen ilocalizables, Israel mantiene restricciones al paso de ayuda humanitaria, agravando una crisis que Naciones Unidas califica ya de «insostenible». En la Franja, miles de desplazados regresan a lo que fueron sus hogares, entre ruinas y escasez extrema de alimentos, agua y medicinas.

En este contexto, una de las portavoces del movimiento mirandés aprovechó la jornada reivindicativa para «recordar que existe un acuerdo de paz que se está incumpliendo constantemente». Y es que, aunque los ataques más intensos hayan cesado, «ahora llega otro momento diferente», marcado por «otro tipo de bloqueo y de tráfico de recursos», razón por la que, insistió la portavoz, «no hay que desmovilizarse». Por lo pronto, en Miranda de Ebro la convocatoria fue secundada.

Las voces por Palestina

La cita arrancó a las ocho de la tarde desde la confluencia de la calle Francisco Cantera con La Estación, y durante cerca de una hora, las calles del centro de Miranda se llenaron de pañuelos y banderas palestinas, cánticos algo tímidos y pancartas reclamando justicia. A lo largo del recorrido, una gran bandera palestina fue extendida entre varios manifestantes en un gesto colectivo que volvió a reivindicar a Palestina como nación.

Al término de la marcha, los participantes se reunieron en el parque Antonio Machado para asistir a la lectura de un comunicado que reconoció pequeños logros, pero que se fundamentó en la denuncia. En su intervención, los portavoces de la protesta acusaron a los «poderes económicos» y a los «gobiernos cómplices» de sostener el ataque. Una «historia que se repite» y que llama a la acción de la ciudadanía mundial porque, si bien «antes se trazaban fronteras con lápiz; hoy se impone el colonialismo con bombas».

Los convocantes no quisieron olvidar al periodista palestino Saleh Al-Jafarawi, asesinado en Gaza, a través de sus palabras: «La guerra genocida ha terminado, pero no desvíen su atención de Gaza, porque necesita su voz». El acto finalizó con aplausos y un grito unánime que volvió a resonar en el corazón de Miranda: «¡Palestina libre!».