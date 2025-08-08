BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Multitud de personas se han sumado a la concentración
Multitud de personas se han sumado a la concentración C.M.

Miranda de Ebro protesta contra el hambre en Gaza

Una multitud de personas volvió a participar en la tercera concentración de urgencia contra el hambre en Gaza para exigir el final del bloqueo israelí y un alto el fuego inmediato

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:20

Más de 60.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. Cerca de 150.000 personas han resultado heridas y casi dos millones han sido desplazadas de unos hogares que han sido destruidos prácticamente en su totalidad. Medio millón de palestinos enfrentan hambre extrema como consecuencia del férreo bloqueo impuesto por Israel sobre la Franja. En definitiva, Gaza vive una de las peores crisis humanitarias de su historia.

Bajo este pretexto, cada vez son más las personas que alzan la voz frente a lo que múltiples expertos de la ONU ya han descrito como un posible genocidio. Y en Miranda de Ebro, a las voces se suma desde hace ya varias semanas el estruendo de una cacerolada «para romper el silencio».

Cacerolada contra el hambre en Gaza

La tercera concentración de urgencia contra el hambre en Gaza reunió en la tarde de este jueves, 7 de agosto, a una multitud de mirandeses comprometidos con la causa. Citadas a las 19:00 horas en la confluencia de la calle de La Estación con Francisco Cantera, decenas de personas volvieron a exigir el fin de un bloqueo que impide la distribución segura de la escasa ayuda humanitaria que logra entrar en la Franja.

De hecho, un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras alerta de que algunos puntos de reparto de alimentos, gestionados por la denominada Fundación Humanitaria de Gaza, se han convertido en «trampas mortales». Es por eso por lo que desde la protesta mirandesa se urgió a la comunidad internacional a actuar.

«Es vital y urgente la imposición de un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y garantizar la llegada de ayuda de manera segura», reivindicaban. Acto seguido, hacían sonar entre aplausos numerosas cazuelas con las que —al menos por un instante— se consiguió «romper el silencio y mostrar apoyo a la población palestina».

Asimismo, desde la organización se advirtió de que la protesta se repetirá cada jueves hasta que los reclamos sean satisfechos. Porque, apelando al citado informe, «esto no es ayuda; esto es una masacre orquestada».

