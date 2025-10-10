Miranda seguirá alzando la voz por Palestina Tras la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza, Miranda con Palestina se suma a la convocatoria de huelga el próximo 15 de octubre

Celia Miguel Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 20:02

Comienza la tregua en Gaza, pero la solidaridad con Palestina no se apaga en Miranda de Ebro. Una vez aceptado el acuerdo con el que se espera poner fin a la devastadora ofensiva israelí en la región, la sociedad mirandesa se prepara para una nueva jornada de reivindicación que, convocada por la organización 'Miranda con Palestina', hará del próximo 15 de octubre, «un día de huelga y lucha por Palestina»

Se busca mantener, así, el clamor contra la ocupación y la violencia que impera en la Franja de Gaza desde hace décadas. Es por eso por lo que la organización invita a toda la ciudadanía «a secundar los paros o huelgas y a participar en los actos de ese día en favor de Palestina». A la postre, indican, la esperanza abierta tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás «no puede hacernos olvidar la catástrofe humanitaria que persiste».

El anuncio de la movilización coincide con la entrada en vigor del alto el fuego acordado este viernes, 9 de octubre, tras meses de ofensiva militar. El Ejército israelí ha confirmado que la tregua comenzó a las 12:00 horas, aunque sus tropas «continuarán eliminando cualquier amenaza». Desde Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que las siguientes fases del plan pasan por la entrega de armas de Hamás y la desmilitarización completa de la Franja, «por las buenas o por las malas».

Más caceroladas para romper el silencio

Este jueves el sonido metálico de las cazuelas volvió a acaparar el centro de la ciudad. Y es que, hace ya varios meses que Miranda con Palestina convoca concentraciones en la confluencia de La Estación con Francisco Cantera, un punto que se ha convertido en el corazón simbólico de la causa.

Multitud de vecinos volvieron a concentrarse allí para denunciar la crisis humanitaria que asola Gaza y volver a exigir «el fin del bloqueo y de una masacre orquestada». De nuevo, clamaron por el fin de una crisis humanitaria que se ha cobrado la vida de miles de gazatíes, justo antes de hacer sonar, entre aplausos, sus cazuelas «para romper el silencio y mostrar apoyo a la población palestina».

Tras la concentración del pasado jueves, la más multitudinaria que vino impulsada por la interceptación de la flotilla con ayuda humanitaria, la organización ha ratificado que las protestas se mantendrán «cada semana, hasta que los reclamos sean escuchados».