Miranda de Ebro marcha contra el genocidio en Gaza La protesta estuvo marcada por la reciente interceptación de la flotilla humanitaria y la detención de más de 400 activistas en aguas internacionales

Celia Miguel Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 19:38

Mientras la ofensiva israelí se intensifica en Gaza, las voces que claman por una Palestina libre resuenan cada vez con más fuerza. Este jueves, Miranda de Ebro volvió a sumarse a ese grito colectivo por la paz con una cacerolada que, tras recorrer las calles de la ciudad, se transformó en una marcha multitudinaria en defensa de los derechos del pueblo palestino.

Hace meses que este pueblo semita vive un asedio incesante cuyas devastadoras consecuencias han convertido la desesperanza en una cruda realidad. Es por eso por lo que, desde el pasado mes de julio, Miranda se concentra cada jueves a golpe de cazuela para «condenar el genocidio en Gaza y para romper el silencio».

Tocada, pero no hundida

Convocada por los colectivos Miranda con Palestina y Educación por Palestina en la confluencia de la calle de la Estación con Francisco Cantera, este 2 de octubre la protesta fue la más numerosa hasta la fecha. No en vano, la cita quedaba marcada por la reciente interceptación en aguas internacionales de la flotilla humanitaria y la detención de más de cuatrocientos activistas, entre ellos medio centenar de españoles y rostros conocidos como Greta Thunberg o Ada Colau.

Los asistentes, muchos de ellos portando banderas y pañuelos palestinos, escucharon en silencio el comunicado leído por una portavoz. En él se recordó que, pese a que la Asamblea General de la ONU reconoció recientemente a Palestina con el voto favorable de 148 países, «las palabras sin acciones concretas valen menos que nada, y desde luego no salvan las vidas de los civiles que siguen siendo asesinados cada día».

La portavoz denunció también que el plan de paz presentado por Donald Trump contó con el respaldo de varios gobiernos europeos «sin tener en cuenta la voz del pueblo palestino». En este momento de incertidumbre, añadieron, cuando se desconoce la situación exacta de los tripulantes de la flotilla trasladados al puerto israelí de Asdod, es necesario recordar que «la flotilla representa personas, como nosotros, que se embarcaron con alimentos y medicinas para abrir corredores humanitarios ante el asfixiante bloqueo de Israel».

La protesta prosiguió con un recorrido hasta la plaza de España. A mitad de camino, en la rotonda de la M, se lanzó al agua una serie de pequeños barcos de papel confeccionados con la bandera palestina para evocar, de un modo simbólico, el viaje de la flotilla.

La voz de los más pequeños

Ya en la plaza de España, fueron los niños quienes se subieron al quiosco para guiar las consignas: «Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá», «Los niños de Gaza no son una amenaza» o «Free, free, Palestine». Sus voces, seguidas de largos aplausos y el repicar de las cazuelas, emocionaron a quienes se habían ido sumando a la marcha.

La protesta concluyó con la convocatoria a una nueva cita: este sábado, 4 de octubre, Miranda de Ebro fletará un autobús para participar en la manifestación convocada en Madrid por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). La marcha arrancará a las seis de la tarde entre Atocha y Callao para exigir el fin del comercio de armas y de las relaciones con Israel, además de mostrar apoyo a los activistas de la flotilla Global Sumud, que aunque no lograron llevar ayuda humanitaria a Gaza, sí consiguieron dar visibilidad a la causa palestina en todo el mundo.