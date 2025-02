Luz verde definitiva al presupuesto del Ayuntamiento de Burgos

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 21 de febrero 2025, 11:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Burgos ya tiene presupuesto. La sesión plenaria celebrada hoy en la Casa Consistorial ha dado luz verde definitiva al documento presentado por el equipo de Gobierno tras rechazar todas y cada una de las alegaciones presentadas contra el mismo durante la fase de exposición pública.

Unas alegaciones presentadas por el PSOE, el PCAS-TC, la comunidad de propietarios de los garajes de la plaza de Santiago, la inmobiliaria Doble G y Gonalpi y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO que ya fueron rechazadas durante la última Comisión de Hacienda.

Así, durante la sesión plenaria celebrada este viernes, se han votado todas las alegaciones por separado y por bloques, un punto en el que el debate ha sido breve, ya que la postura de los tres grupos era inamovible.

Eso no obsta para que el presupuesto de 2025 venga con cierta polémica, no tanto por su contenido, sino por la forma en la que se ha tramitado. No en vano, dicha tramitación arrancó formalmente con una Cuestión de Confianza afrontada -y perdida- por la alcaldesa, Cristina Ayala a raíz de la ruptura del pacto de Gobierno con Vox.

Una ruptura que, de hecho, se sustanció tras la rectificación del PP para volver a incluir en el presupuesto las ayudas a tres ONG que trabajan con migrantes en la ciudad, que inicialmente habían sido eliminadas durante la negociación con Vox.

A pesar de ese encontronazo, que dinamitó meses atrás el bipartito de Burgos, lo cierto es que el grueso del presupuesto se diseño en colaboración de ambos partidos. Y así lo ha reconocido durante el debate plenario el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, quien ha asegurado que el documento tiene «tintes propios» y ha instado al cumplimiento de los acuerdos.

Se trata, pues, de un paso hacia adelante del equipo de Gobierno en solitario del PP. Un equipo de Gobierno que, a pesar de contar ya con el colchón del presupuesto, deberá seguir negociando con la oposición para sacar adelante numerosas cuestiones de aquí a final de mandato.

Así, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, ha reclamado a la alcaldesa que «busque consensos» con la oposición porque va a necesitar apoyos para «las modificaciones presupuestarias» que va a tener que acometer.