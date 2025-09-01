La nueva escultura del Cid orando que Burgos estrena frente a la Catedral La obra del artista burgalés, Oscar Martín, el Cid postrado de Hinojos, es una llamada a mirar con otros ojos y a sentir el arte en las propias manos

Julio César Rico Burgos Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:59

Una escultura del Cid Campeador, de rodillas frente a Santamaría, orando, que se puede tocar, que se puede sentir, que permite establecer una conexión con los caminos iniciáticos de Santiago y del Cid y que permite establecer una «intimidad» única ya se puede contemplar y admirar en la Llana de Afuera.

El exterior de la Catedral de Burgos alberga desde este 1 de septiembre la escultura 'El Cid postrado de hinojos», obra del artista burgalés Óscar Martín. Según ha explicado el propio artista, «relaciona el cantar de Mío Cid con la figura de la Virgen María y el Camino de Santiago». Y es que esta escultura está frente al templo, que honra a la madre de Dios, en pleno Camino de Santiago, y representa a un héroe a punto de abandonar su ciudad, desterrado.

Encontrarse con esta obra frente a la maravilla de la fachada este de la catedral es un pequeño privilegio para establecer una intimidad directa con la obra, y con lo que quiere representar. Martín ha apuntado que es «fundamental acercar el arte a las personas», ya sean ciudadanos burgaleses o foráneos. Y precisamente eso es lo que hace tener a esta obra de 2,30 metros a pie de calle con la posibilidad de que quien quiera pueda tocarla para establecer una sintonía mística con ella.

La intimidad de la obra

Aunque la talla está en una amplia plaza, por su escala, indica Martín, hace que se «reduzca el espacio e invite a tener una intimidad» a través de la obra. El artista ha subrayado la importancia de la abertura discoidal en el troncocono que el espectador se encuentra en primera instancia.

Asegura que para él «es importante que tanto los viajeros del camino del Cid como los de peregrinos del Camino de Santiago encuentren esa resonancia» con la energía del héroe castellano. E invita «a pasar la mano, a tocar para reforzar la energía» de la propia ciudad. Asegura que «tocar, sentir, hace que la escultura ea algo más» Martín también ha hablado del aspecto de comunidad y la invitación a mirar a la Catedral, en su ubicación, de frente al templo y la capilla de los Condestables.

Rezando antes del destierro

Para el artista es «una alegría» ubicar en un lugar tan emblemático una de sus obras más populares. Representa al Cid de rodillas, rezando ante Santa María antes de partir el destierro. Tanto que ha recordado que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, no ha podido elegir «un sitio mejor para su escultura». Se ubica aquí con la vocación de permanencia. El artista ha asegurado que aunque puede temporalmente ir a otras ubicaciones en función de que se pida la escultura para alguna exposición temporal.

Esta estatua, en pequeño tamaño, es la que se otorga a los ganadores de los Premios Ciudad de Burgos desde el año 2011; una escultura que el Ayuntamiento de Burgos ha agradecido a Martín para deleite de los propios burgaleses y de los visitantes y turistas, porque se exhibe «en un espacio al aire libre», como ha expresado la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros.