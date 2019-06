El PSOE asegura que el pacto entre el PP y Cs deja el Ayuntamiento de Burgos en manos de Vox El candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, y la secretaria provincial socialista, Esther Peña. / CC El candidato socialista a la Alcaldía de la capital, Daniel de la Rosa, declara que «el futuro de esta ciudad está secuestrado por la extrema derecha a partir de este sábado» CÉSAR CEINOS Burgos Jueves, 13 junio 2019, 13:40

El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Burgos en los pasados comicios locales, Daniel de la Rosa, ha definido esta mañana el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos para investir alcalde de la ciudad al 'naranja' Vicente Marañón de «fraude político en toda regla» y ha asegurado que esta decisión dejará el Ayuntamiento «en manos de Vox».

«El futuro de esta ciudad está secuestrado por la extrema derecha a partir de este sábado», ha asegurado De la Rosa, quien ha lamentado, visiblemente emocionado, que el PSOE, «el partido que ha arrasado en las elecciones municipales, a pesar de no conseguir mayoría absoluta, no haya tenido la mínima oportunidad de sentarse formalmente para intentar llegar a un acuerdo de gobierno». «Yo pensaba que en política no todo vale», ha agregado.

«Oposición dura, crítica, exigente y responsable» De la Rosa, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, ha anunciado que su formación ejercerá «desde el primer día» una oposición «dura, crítica, exigente y responsable». «Tenemos la responder a la confianza depositada por más de 32.000 burgaleses que esperarán que estemos a la altura», ha comentado.

El cabeza de lista del PSOE en Burgos en el 26-M, que ha reconocido que está viviendo «los peores días» de su vida política, ha reprobado que la «decisión respecto a quien tiene que decidir el destino de Burgos se tome en un despacho en Madrid o en Valladolid». «Esto es incomprensible, es bochornoso, es lamentable», ha añadido.

«Pacto de la vergüenza»

Además, De la Rosa ha declarado que este pacto «de la verguenza» entre PP y Cs «no está suficientemente respaldado y legitimado por los vecinos». «La gente votó cambio y no se va a producir. Al revés, se va a consolidar lo de siempre con una coalición de derecha y extrema derecha que no ha conocido nunca esta ciudad», ha manifestado.

Por último, el candidato socialista, que no ha dudado en ningún momento de la legalidad del acuerdo de investidura -«la ley lo permite y el alcalde será legítimo», ha señalado-, ha sido también crítico con el primer edil en funciones, Javier Lacalle y con el cabeza de la lista de Cs al Ayuntamiento, Vicente Marañón.

«Ha vendido como un mercenario la Alcaldía de esta ciudad», ha asegurado De la Rosa en referencia a Lacalle, mientras que a Marañón le ha recriminado que dijera en la campaña electoral que «Ciudadanos saliese a ganar para acabar con un PP agónico» y ahora pacte con los 'populares'.