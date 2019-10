Luz verde al proyecto de la escuela infantil de Río Vena, que se prevé adjudicar antes de final de año

El servisio «se seguirá prestando»

Mientras el proyecto de la escuela infantil de Río Vena sigue quemando etapas, el Ayuntamiento continúa pendiente de la resolución de la crisis generada en la gestión de las otras tres. Una crisis que saltó a raíz de la renuncia meses atrás de la actual empresa concesionaria a prorrogar el cotnrato y que desde el equipo de Gobierno confían en haber solventado ya.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, insiste en que, tras la resolución aprobada jornadas atrás por parte de la Junta de Gobierno, la empresa está «obligada» a seguir prestando el servicio mientras se redactan los nuevos pliegos, que deberían haberse empezado a elaborar a finales de la legislatura pasada.

«Ya se les ha notificado el acuerdo y de momento no han recurrido», explica Rodríguez al tiempo que insiste en que «el Ayuntamiento no tiene por qué aceptar facturas fuera del contrato superiores a las previstas en el mismo si no vienen muy bien justificadas».

Sea como fuere, la concejala confía en que el servicio pueda ser licitado «antes de final de año». «Los pliegos técnicos y administrativos ya están redactados y han pasado a Intervención» para su revisión, explica.