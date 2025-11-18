BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Forum Evolución acogerá las finales nacionales del Festival DelArt. GIT

Burgos acoge a 1.500 personas durante las finales nacionales del Festival DelArt

800 bailarines de toda España competirán en el Forum Evolución los días 22 y 23 de noviembre

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:20

Burgos acogerá los días 22 y 23 de noviembre las finales nacionales del Festival DelArt, una cita que reunirá a 800 bailarines de toda España y que prevé la llegada de 1.500 personas entre participantes, familias, equipos docentes y profesionales del sector.

Las competiciones se desarrollarán de forma simultánea en los dos auditorios del Fórum Evolución, con participantes desde los 4 hasta los 60 años. El programa incluirá pruebas en modalidades como acrodanza, jazz, showdance, baile latino, danza urbana, fusión, moderno, clásico, contemporáneo y flamenco, en las categorías de solistas, dúos y grupos.

El Festival DelArt llega a Burgos tras un proceso clasificatorio en el que han participado 3.000 bailarines que han disputado su pase a la final en las fases previas que se han celebrado en Asturias, Cartagena, Sevilla y Braga, lo que permitirá contar con presencia portuguesa en esta final.

La celebración de este certamen supone el cierre del calendario anual de grandes eventos de danza en el Fórum Evolución, un año en el que la ciudad ha reforzado su posición nacional e internacional en esta disciplina. En 2025, el recinto ha albergado seis grandes citas, entre ellas las finales mundiales de Dance World Cup, Dancing Start, el Certamen Nacional ORBE o CND España.

Estos encuentros han tenido un efecto directo en la actividad turística y económica de la ciudad, con la llegada de más de 14.000 visitantes vinculados al sector, además de las 25.000 personas que asistieron en julio a la final mundial de Dance World Cup.

