Roberto Saiz, Delegado Territorial de Burgos en la Junta de Castilla y León, durante la lectura del Cantar del Mio Cid en el Palacio de Capitanía. Adrián Miguel Ruiz

Burgos se vista de gala con el inicio de la Semana Cidiana

La capital vuelve a la época medieval desde el sábado 27 de septiembre hasta el 5 de octubre

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:30

Desde hoy, sábado 27 de septiembre, hasta el próximo domingo 5 de octubre, Burgos viajará en el tiempo hasta la época medieval. La ciudad celebra una nueva edición de la Semana Cidiana, en la que se transformará por completo para poder recordar parte de su historia y, principalmente, narrar y transmitir la historia y leyenda de una de las figuras más importantes de su historia época: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

Los actos han comenzado ya desde esta misma mañana, en el interior del Palacio de Capitanía, donde decenas de personas se han congregado para disfrutar de la lectura del Cantar del mio Cid. Numerosas figuras públicas han sido las encargadas de dar voz al texto frente al público.

Diferentes personalidades públicas se han reunido para leer y disfrutar el Cantar del mio Cid. Adrián Miguel Ruiz
Imagen principal - Diferentes personalidades públicas se han reunido para leer y disfrutar el Cantar del mio Cid.
Imagen secundaria 1 - Diferentes personalidades públicas se han reunido para leer y disfrutar el Cantar del mio Cid.
Imagen secundaria 2 - Diferentes personalidades públicas se han reunido para leer y disfrutar el Cantar del mio Cid.

Durante la tarde de hoy, entre las 17:00 y las 19:30 horas, la lectura continuará en el mismo punto. Por otra parte, en Fuentes Blancas, hay previstas diferentes actividades, como tiro con arco, juegos a caballo, lucha medieval, danzas y varios talleres.

En el centro de Burgos tendrá lugar a las 17:30 horas una ruta teatralizada titulada «Rodrigo VS. Ruderico». Será interpretada por la compañía burgalesa Ronco Teatro, que expondrá las dos facetas del Cid: el personaje histórico y el literario, a través de escenas vivas y participativas. Finalmente, a las 20:00, en la Iglesia de Santa Águeda, la agrupación Coral del Camino interpretará piezas inspiradas en la música medieval que hará que los espectadores se sumerjan aún más en este periodo.

Mañana, domingo 28 de septiembre, a las once de la mañana, tendrá lugar la I Marcha Cidiana: una carrera no competitiva alrededor de diferentes parajes que están vinculados a la historia del Cid, organizada en colaboración con la Plataforma del Tercer Sector, en el marco de las líneas de cooperación establecidas entre la candidatura de Burgos 2031.

De igual forma, a lo largo de la tarde, también habrá varias actividades disponibles, como una demostración de forja de espadas, música, teatro o danzas. Todo ello en la Plaza del Rey San Fernando, en la Llana de Afuera.

