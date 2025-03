La comunidad educativa de Burgos se moviliza contra la violencia tras la agresión a una profesora

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 31 de marzo 2025, 13:56 Comenta Compartir

La comunidad educativa de la provincia de Burgos se ha volcado con la profesora del colegio público Padre Manjón agredida hace unos días por parte de la madre de un alumno. Este lunes 31 de marzo los centros públicos de Burgos se han concentrado antes del inicio de las clases para apoyar a esta docente, a su centro y también para pedir la erradicación de todo tipo de violencia en las aulas.

María José Santamaría Nuño, en representación de los miembros de la Junta de Personal docente, acompañada de otros compañeros, ha comentado que la iniciativa partió de los directos de los centros. «Comunicaron que querían llevar a cabo algo para apoyar a los compañeros del Padre Manjón. Así que, los centros y los sindicatos nos hemos querido unir a este apoyo, tanto a la docente agredida como al centro», señala Santamaría.

Otro tipo de violencia más difícil de denunciar

La Junta de Personal docente pone el foco no solo en las agresiones físicas, habla también de otro tipo de violencia que se está dando en las aulas y que es más difícil denunciar y que salte a la conversación. «Las agresiones físicas siempre saltan por lo llamativo y los protocolos que se abren para proteger al docente agredido con su asesoramiento jurídico y psicológico», explica, «pero los docentes sentimos que, día a día, hay otra serie de situaciones que generan conflictos».

Según Santamaría, en el aula se dan situaciones por parte de alumnos o familias que tienen que gestionar los docentes, situaciones que llevan a estrés, depresión, tristeza, falta de apetencia de ir a clase. «Hay cada vez más compañeros que sufren estas sensaciones porque te faltan recursos sobre cómo gestionar solo eso que está ocurriendo», reconoce.

Santamaría ha explicado que, cuando ocurre una agresión física, «rápidamente saltan los protocolos que la Consejería de Educación contempla. El hecho es que todas estas otras situaciones que comento, como amenazas, empujones, cuestionarte cómo pones las notas, todo eso, la verdad, los docentes no acudimos de continuo al equipo directivo para dar parte. Así que, no saltan los protocolos y, por tanto, no hay ayuda psicológica o jurídica».

Hay que denunciarlas

Reconoce la representante de la Junta de Personal Docente que las situaciones que se consideran más leves, están generando un daño mayor en los docentes y son las que no inician protocolos. «Por eso sentimos que no tenemos tanta ayuda por parte de la administración, pero nosotros mismos tenemos que ser los que vayamos dando pasitos para que estas situaciones se arreglen», añade Santamaría, en referencia a que los profesores deben poner en conocimiento estas situaciones con el equipo directivo.

Para la Junta de Personal Docente «se ha perdido el respeto a cualquier tipo de autoridad» y pone algún ejemplo de comportamientos que hay que frenar. «Cuando el niño pequeño sale, coge una rabieta y suelta la pierna y llama tonto al papá o a la mamá, es el inicio de una falta de respeto a la autoridad. Pero según crecen, si las familias cuestionan constantemente el trabajo del profesor, le estamos dando unas pautas al niño peligrosas», explica.

Señala Santamaría que siempre puede haber desavenencias con los profesores porque «no todos los profesionales docentes son buenos, pero no pueden resolverse con una agresión. La tolerancia con un acto como el del otro día tiene que ser cero». Evidencia, además, que «existen protocolos para que las familias, cuando no estén de acuerdo con los docentes de los alumnos, resuelvan las desavenencias de manera respetuosa».

Temas

Violencia

Profesores

Colegios

Agresión