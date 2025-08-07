BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Etapa de la pasada edición de la Vuelta a Burgos. Vuelta a Burgos

Estos son los cortes de tráfico que la Vuelta Ciclista provocará en Burgos este jueves

El paso de los ciclistas está previsto entre las 11:40 horas (horario de salida) y las 12:07 horas, horario previsto que tomen la BU-V-5029

Burgos

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:51

El recorrido de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos este jueves, 7 de agosto, por la capital conllevará cortes puntuales de tráfico en varias vías, como ya sucedió el pasado martes durante el final de la primera etapa. Tal y como indican desde el área de Policía Local, en función de la información que vayan recibiendo de la organización de la prueba, se dilatarán o no los cortes de tráfico en las calles afectadas.

La tercera etapa saldrá desde el Monasterio de San Pedro de Cardeña y las calles que se verán afectadas serán: Carretera BU-800, Glorieta con el Bulevar, Bulevar dirección calle Juan Ramón Jiménez, calle Juan Ramón Jiménez con calle Esteban Sáez Alvarado, calle Esteban Sáez Alvarado glorieta con la Avenida Príncipes de Asturias, Avenida Príncipes de Asturias glorieta con BU-V-5029 dirección Poza de la Sal.

El paso de los ciclistas está previsto entre las 11:40 horas (horario de salida) y las 12:07 horas (horario previsto que tomen la BU-V-5029), según organización de carrera.

Durante el transcurso de la prueba existirá presencia de agentes en las zonas afectadas. Para cualquier información será necesario ponerse en contacto con la Policía Local a través de la sala 092.

