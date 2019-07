El edificio evacuado de Alonso Martínez permanecerá clausurado hasta que el propietario lo apuntale Edificio de la Plaza de Alonso Martínez que sigue clausurado. / Alba Herrero Los Bomberos de Burgos se han reunido con técnicos municipales y se ha decidido, por seguridad, balizar el lugar hasta que se apuntale AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Martes, 23 julio 2019, 13:27

Un edificio de la Plaza de Alonso Martínez de la capital burgalesa tuvo que ser cerrado y precintado en la tarde de ayer por los Bomberos de Burgos. Un falso techo y una ventana se desprendieron y aparecieron grietas en el inmueble. Los bomberos precintaron el edificio ayer por la tarde y así sigue hoy.

Los bomberos han estado en el lugar junto con los técnicos municipales y se ha decidido que el edificio continúe clausurado y precintado a la espera de que el propietario del mismo realice un apuntalamiento de emergencia. Miguel Ángel Extremo, jefe de Bomberos de Burgos, explica que existe peligro pero no inminente, es decir, no hay riesgo de que se caiga parte de la fachada pero como existe una ínfima posibilidad no se quieren correr riesgos, por eso se ha balizado el edificio.

En el inmueble han aparecido grietas en la fachada porque ha sufrido un ligero movimiento. Lo que toca ahora es apuntalarlo para asegurar, tanto el interior como el exterior del inmueble.

Esquina del edificio. / Alba Herrero

Un profesor de la academia situada en el segundo piso del edificio fue el que dio aviso a los bomberos después de oír un ruido procedente de la estructura del edificio y sentir un temlor que duró varios segundos, al parecer originado por la caída de un falso techo.

En el edificio no reside nadie pero sí alberga un bar en el bajo y una academia de estudiantes. Ambos negocios han tenido que suspender su actividad en este inmueble que permanecerá clausurado hasta que se apuntale y se garantice la seguridad.

En la tarde de ayer, tras una primera inspección, los bomberos ya hicieron un primer balance de los daños. «Han aparecido grietas desde el primer piso hasta el tercero, un falso techo desprendido y una ventana de madera rota. Al parecer la zona más dañada es la esquina y afecta a la cocina del bar», confirmaron los bomberos, que colocaron testigos en la grietas para ver si hay movimientos y determinar el alcance de los daños en la infraestructura.