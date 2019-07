Un «error» de Personal da munición al PP para atacar al Gobierno de De la Rosa en la propuesta de dedicaciones exclusivas De la Rosa hablando con Blasco y Lacalle tras el Pleno municipal / PCR El Ayuntamiento ha celebrado pleno extraordinario para conformar las comisiones, los servicios municipalizados y los organismos autónomos | Lacalle ha ejercido de líder de la oposición y De la Rosa ha pecado de novato PATRICIA CARRO Burgos Miércoles, 10 julio 2019, 12:25

Tenso pleno el celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Burgos, con un Partido Popular muy férreo en su papel de oposición, frente a un PSOE que ha comenzado pagando la novatada. Javier Lacalle no parece estar dispuesto a dejarle pasar ni una a Daniel de la Rosa, cuestionado incluso las decisiones tomadas en el ámbito de su grupo municipal y recriminándole falta de atención y errores que han llevado a los socialistas a recibir el primer varapalo plenario.

La propuesta de dedicaciones exclusivas ha tenido que quedar sobre la mesa al incluir errores e inexactitudes, que han sentado muy mal en la bancada de la oposición, donde incluso han llegado a acusar a los socialistas de querer «colarles» una subida de las retribuciones a sus concejales liberados, pues el «error» detectado no afectaba a la dedicación parcial del 75% para César Barriada, la única solicitada por el grupo del Partido Popular.

En la junta de portavoces en la que se habló sobre las liberaciones, se acordó no modificar por el momento las cuantías, como asunto a analizar en el futuro. De ahí que la dedicación exclusiva de Vicente Marañón como portavoz de Cs quedase en el aire, pendiente de un acuerdo futuro con incremento de las retribuciones. Sin embargo, en la propuesta llevada esta mañana al Pleno no se incluida este supuesto y Marañón, medio en broma medio en serio, ha afirmado que «investigará» para saber quién ha decidido no incluirle.

Por su parte, el Partido Popular ha arremetido contra el «error» de Personal, así lo explican desde el equipo de Gobierno, que ha llevado a reflejar en la propuesta retribuciones superiores para las socialistas Sonia Rodríguez, Nuria Barrio y Blanca Carpintero. Han tenido que ser subsanados sobre la marcha, con un informe de Personal remitido al Pleno en el último momento, lo que ha permitido al PP marcarse un tanto, pues a primera hora de la mañana han puesto en conocimiento de Personal el problema, lo mismo que el PSOE, afirma Carpintero.

«Chapuza»

«No podemos compartir esta chapuza», ha afirmado Javier Lacalle, quien ha calificado lo ocurrido de «vergonzoso». El portavoz del PP les recrimina a los socialistas «que no están en el día a día, están a florituras» y no se leen los expedientes, de ahí que no detectasen el error, aunque Lacalle lanza la duda de que «intentasen colarnos» una subida de las retribuciones. Es un tema «serio y sensible», ha insistido Lacalle, quien ha pedido «hacer las cosas bien».

Daniel de la Rosa ha pedido disculpas por lo ocurrido, reconociendo que en un principio no dudaron de las cifras dadas por Personal, aunque asegurando que sí detectaron el error y solicitaron a Personal que lo solucionase. El alcalde ha agradecido también al PP su labor de «fiscalización» y, viendo lo ocurrido, y que PP, Cs y Vox solicitaban dejar el tema sobre la mesa, pese a la corrección, ha aceptado la propuesta.

Ángel Martín, el portavoz de Vox ha criticado que un asunto de esta relevancia no se haya tratado en la junta de portavoces justo antes de llevarlo al pleno, pues se podrían haber analizado las cuantías, más allá de los nombres. «Estas cosas ni se presentan», ha reiterado Vicente Marañón, «hay que ser especialmente cuidadosos» con este tema y, cuando estén resueltos los problemas, se vuelve a presentar.

La propuesta plantea dedicación exclusiva para el alcalde, con sueldo de 58.992 euros, y otra para Sonia Rodríguez (47.194 euros); más las dedicaciones parciales de Nuria Barrio, Blanca Carpintero, César Barriada, Miguel Celso Blabás y Raúl Salinero. Barrio, Carpintero y Barriada estarían al 75%, con 38.549 euros, 35.395 euros y 31.540 euros, según los datos de Personal; Balbás al 25% y Salinero al 50% (10.513 y 21.027 euros, respectivamente).