El gerente del HUBU afirma que «hay que echarle imaginación» para hacer «atractivas» las plazas de especialista en Burgos Imagen de la llegada de Romo al HUBU tras su nombramiento / César Ceinos José María Romo confía en contar el lunes con una solución «estable» para cubrir Ginecología en Aranda, que está siendo reforzada por el HUBU | La falta de médicos afecta a los tres hospitales provinciales PATRICIA CARRO Burgos Jueves, 10 octubre 2019, 21:09

Ni la visita de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha arrojado luz al problema más reciente de déficit de especialistas en Burgos, que afecta al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. Casado, que se ha reunido este mediodía con los jefes de servicio del Hospital Universitario de Burgos, «no ha venido a dar soluciones, sino a pedirlas», ha asegurado el nuevo gerente.

José María Romo confía, sin embargo, en poder ofrecer algunas soluciones este mismo lunes. Eso sí, no avanza cuáles serán, solo que «es posible que se encuentre una solución estable», aunque no será definitiva mientras no se solucione el problema de raíz: que la falta de atractivo de las plazas de especialista en Burgos, en especial, en los comarcales de Aranda y Miranda.

El gerente destaca que, de momento, han conseguido cubrir el servicio de Ginecología de Aranda hasta mediados de mes. Se ha hecho evitando la imposición de la movilidad forzosa, que habría «desatado peores vibraciones» en el servicio del HUBU, aunque sus profesionales tienen que reforzar el Santos Reyes, que cuenta solo con tres de los seis especialistas consignados en plantilla.

Imagen de la consejera de Sanidad en los actos por el Día Mundial de la Salud Mental celebrados en Burgos / Ricardo Ordóñez | ICAL Una reunión «muy operativa» La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se ha reunido este jueves con los jefes de servicio del HUBU que se plantaron tras conocerse el cese del anterior gerente, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. El encuentro se había solicitado por parte de los propios profesionales y Casado ha accedido a dar explicaciones e informar sobre el proyecto que la Junta tiene para el HUBU. La reunión ha sido «absolutamente cordial», ha afirmado Romo, y «muy operativa» pues sobre la mesa se han puesto los problemas que tiene el hospital, con Ginecología como punto de atención prioritario. Romo afirma que la crisis ya ha pasado y que los jefes de servicio han comprometido, «desde la lealtad, su colaboración, aunque haya discrepancias». El nuevo gerente se muestra tranquilo pues, dsede el mismo momento de su toma de posesión, ha imperado la «normalidad» en el seno del HUBU. Y afirma que los jefes de servicio salieron a los medios de comunicación para defender la gestión del HUBU, al considerar que estaba siendo atacada y dándose una imagen negativa de los servicios del hospital burgalés. Por su parte, los médicos han salido «satisfechos» de la reunión, pues Casado se ha mostrado «abierta» y ha contestado a cuantas preguntas se le han planteado, informa ICAL. Eso sí, el encuentro ha sido más bien «protocolario» y la consejera ha dado «buenas palabras», quedando pendiente las explicaciones relativas al cese del anterior gerente. Los jefes de servicio han recordado que se debe contar con ellos pues, «aparte de tener profesionales dedicados a sus tareas de especialidad, están implicados en el presente y el porvenir del hospital».

«El Santos Reyes tiene que quedar cubierto», insiste Romo, pero sin «menoscabar» el servicio en Burgos. Y, en el caso de seguir prestando apoyo desde el HUBU, se tiene que conseguir que Ginecología se resienta lo menos posible. El lunes se podrán conocer las soluciones a adoptar, pero el gerente insiste en destacar que, de momento, se haya trabajado con voluntarios pues la movilidad forzosa «es una herramienta fácil pero crea peor ambiente».

Plan estratégico

La falta de ginecólogos en el Santos Reyes es solo una de las deficiencias, en materia de personal, que presenta el hopital riberño, donde también hay escasez de oncólogos, por ejemplo. Y su situación es compartida con el Santiago Apóstol de Miranda e incluso con el HUBU. En este último, la demanda más reciente afecta a Anestesiología y Romo espera poder incorporar nuevos profesionales en breve.

Sin embargo, el gerente del HUBU reconoce que el problema de fondo es otros, la falta de atractivo de las plazas médicas de Burgos, y que mientras no se aborde el resto de problemas solo se irán paliando. De ahí que su apuesta pase por abrir una línea estratégica para «ser más atractivos». Es más, «hay que echarle imaginación», aunque reconce que no es fácil, pues se depende de un servicio público que no permite, precisamente, muchas «alegrías» en el plano económico.

Como ideas a estudiar para conseguir médicos jóvenes, en especial en los comarcales, estaría ofrecer la posibilidad de trabajar también en el HUBU para que puedan desarrollarse profresionalmente. Eso sí, lo primero es saber por qué no quieren venir a Burgos y plantear un cambio lo suficientemente sustancial, afirma, para revertir la situación. De lo contrario, de nada servirá dotar las plantillas de más personal sobre el papel, si luego no hay efectivos para cubrirlas.

Un único problema

José María Romo tiene muy claro que el servicio hospitalario de Burgos debe verse como un todo y no como tres hospitales independientes. «Y no solo a efectos de mando», afirma, pues si «sangra» un hospital afecta a toda la población. El gerente está convencido que conseguirá equilibrar la situación pues en el Santos Reyes y en el Santiago Apóstol «hay gente magnífica» y los hospitales son «espectaculares». Ahora solo toca encontrar la solución.