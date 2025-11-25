BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 25 de noviembre
Manifestación del 25N en Burgos.
Manifestación del 25N en Burgos. Ricardo Ordóñez/ Ical

El grito contra la violencia machista recorre el centro de Burgos

Un millar de personas se ha manifestado en la ciudad este 25 de noviembre

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:19

Cientos de personas se han manifestado este martes por la noche en Burgos contra el machismo en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Poniendo en valor la igualdad, la sororidad y la unidad, la concentración se abría paso desde la plaza del Cid con una gran pancarta de la Coordinadora Feminista de Burgos que rezaba: «Juntas y organizadas contra las violencias machistas». Una marcha que este 25 de noviembre tampoco se ha olvidado de reivindicar «la resitencia de las mujer palestina».

Bajo una lluvia intermitente, un millar de personas se ha manifestado bajo el eslogan 'Ni una menos en casa, ni bajo el cielo de Gaza', trazando su recorrido hasta la Plaza Mayor de Burgos con consignas como «perdona, nos están matando» o «vivas nos queremos».

Ha tomado especial relevancia el número de mujeres asesinadas en lo que va de año, 38, una de ellas en Burgos el pasado mes de marzo, Andrea Bejarano cuyo exmarido terminó confesando el crimen e indicando dónde había escondido el cuerpo tras pasar varios días desaparecida. Un suceso que conmocionó a la sociedad burgalesa que se echó a la calle para condenar el asesinato de su vecina.

Además, en las diversas concentraciones realizadas en Castilla y León, se ha puesto el acento en la violencia institucional que, denuncian, se sigue ejerciendo contra las mujeres. Hacen referencia a los discursos de odio y a la «revictimización» de algunas mujeres delante de algunos magistrados.

