Incorporan la especialidad de psiquiatría infanto juvenil en Recoletas Burgos

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Con el objetivo de brindar una atención en salud mental, tanto en los trastornos que afectan al desarrollo, al comportamiento y las emociones, desde las primeras etapas de la vida, se ha incorporado al Centro Médico Recoletas Salud Calzadas la Doctora Eva María Miranda, que cuenta con una amplia experiencia profesional y con la especialidad de psiquiatría de la infancia y adolescencia (PIYA), desde donde lleva a cabo técnicas, procedimientos y métodos diagnósticos para establecer un tratamiento de las enfermedades psiquiátricas en adolescentes y niños.

Principales patologías

En España se estima que el 20,8% de los adolescentes de 10 a 19 años (el 21,4% de las niñas y el 20,4% de los niños) padece algún tipo de problema de salud mental diagnosticado y el 70% de los trastornos mentales, en general, se inician en la etapa infanto-juvenil.

Según los últimos estudios de Salud en España la población infantil entre 4 y 14 años muestra una frecuencia del 3,5% de los casos de hiperactividad, 1,6% síntomas emocionales y 1,4% problemas de conducta o cambios de humor. A ello, debemos sumarle los nuevos estilos de vida, donde la adición a las nuevas tecnologías digitales, internet, plataformas y redes sociales son una realidad que ha dado paso a nuevos problemas de salud mental en la población infanto-juvenil.

El mal uso y abuso de estas nuevas tecnologías, señalan el ciberacoso como uno de los mayores miedos entre la población menor de edad que puede terminar en algún tipo de violencia on line que marque el desarrollo cognitivo y pueda desarrollar problemas de comportamiento que afecte también a las personas que rodean a esta población. Por ello, esta especialidad ayuda al menor y a su familia.

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el Trastorno obsesivo compulsivo (TOC), ansiedad, depresión, anorexia, síndrome de Tourette, son sólo algunas de las patologías más comunes en la infancia y adolescencia que se tratan en consulta.

Prevención y sintomatología

La mayoría de la población infantil y adolescente con estas patologías suelen manifestar síntomas que pueden servir de alerta a sus familiares más cercanos. Ansiedad, bajo estado de ánimo, insomnio, impulsividad, cambios de conducta, dificultades con la alimentación, retraso con los hitos del desarrollo o dificultades con las relaciones sociales, son algunos de los signos que pueden alarmar y se pueden prevenir, derivando al paciente a la consulta de un profesional para ser tratado adecuadamente.

La directora gerente de Recoletas Salud en Burgos, Pilar Gómez, ha resaltado que «era importante reforzar el servicio de psiquiatría, incorporando a nuestra cartera de servicios una nueva especialidad para poder tratar de forma profesional a los pacientes en edades tempranas. Nos comprometemos así con ellos; para que logren tener una buena salud mental que repercuta positivamente en sus etapas maduras».